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Песков усомнился в том, что в НАТО услышат мирные предложения Моди
Песков усомнился в том, что в НАТО услышат мирные предложения Моди - 09.07.2024, ПРАЙМ
Песков усомнился в том, что в НАТО услышат мирные предложения Моди
Представители стран Североатлантического альянса вряд ли услышат мирные инициативы индийского премьера Нарендры Моди по украинскому вопросу, отметил официальный | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T14:54+0300
2024-07-09T14:54+0300
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Представители стран Североатлантического альянса вряд ли услышат мирные инициативы индийского премьера Нарендры Моди по украинскому вопросу, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, упоминая царящую на саммите альянса в Вашингтоне риторику. "Сейчас в эти дни проходит саммит НАТО. Вся риторика, которая предшествовала ему, свидетельствует о том, что вряд ли услышат (мирные инициативы премьера Индии - ред.)", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос газеты Life. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Москва будет внимательно следить за подходами, которые будут доминировать на конференции НАТО в американской столице.Ранее Моди говорил, что в Нью-Дели готовы оказать любое содействие в разрешении украинского конфликта.Конференция НАТО в Вашингтоне пройдет с 9 по 11 июля 2024 года в американской столице и будет посвящен 75-летию альянса. Конференция была официально предложена в 2023 году во время Саммита НАТО в Вильнюсе.
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россия, индия, нато, дмитрий песков, нарендра моди
РОССИЯ, ИНДИЯ, НАТО, Дмитрий Песков, Нарендра Моди
Песков усомнился в том, что в НАТО услышат мирные предложения Моди
Песков: риторика НАТО показывает, что альянс вряд ли услышит инициативы Моди
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Представители стран Североатлантического альянса вряд ли услышат мирные инициативы индийского премьера Нарендры Моди по украинскому вопросу, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, упоминая царящую на саммите альянса в Вашингтоне риторику.
"Сейчас в эти дни проходит саммит НАТО. Вся риторика, которая предшествовала ему, свидетельствует о том, что вряд ли услышат (мирные инициативы премьера Индии - ред.)", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос газеты Life.
Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Москва будет внимательно следить за подходами, которые будут доминировать на конференции НАТО в американской столице.
Ранее Моди говорил, что в Нью-Дели готовы оказать любое содействие в разрешении украинского конфликта.
Конференция НАТО в Вашингтоне пройдет с 9 по 11 июля 2024 года в американской столице и будет посвящен 75-летию альянса. Конференция была официально предложена в 2023 году во время Саммита НАТО в Вильнюсе.
И в горе, и в радости. Моди высказался о сотрудничестве с Россией