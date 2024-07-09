https://1prime.ru/20240709/nato-849952538.html

Песков усомнился в том, что в НАТО услышат мирные предложения Моди

Песков усомнился в том, что в НАТО услышат мирные предложения Моди - 09.07.2024, ПРАЙМ

Песков усомнился в том, что в НАТО услышат мирные предложения Моди

Представители стран Североатлантического альянса вряд ли услышат мирные инициативы индийского премьера Нарендры Моди по украинскому вопросу, отметил официальный | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T14:54+0300

2024-07-09T14:54+0300

2024-07-09T15:02+0300

россия

индия

нато

дмитрий песков

нарендра моди

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848925998_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_6093da2e0ad3baf81f68ec7ecc0509fd.jpg

МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Представители стран Североатлантического альянса вряд ли услышат мирные инициативы индийского премьера Нарендры Моди по украинскому вопросу, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, упоминая царящую на саммите альянса в Вашингтоне риторику. "Сейчас в эти дни проходит саммит НАТО. Вся риторика, которая предшествовала ему, свидетельствует о том, что вряд ли услышат (мирные инициативы премьера Индии - ред.)", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос газеты Life. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Москва будет внимательно следить за подходами, которые будут доминировать на конференции НАТО в американской столице.Ранее Моди говорил, что в Нью-Дели готовы оказать любое содействие в разрешении украинского конфликта.Конференция НАТО в Вашингтоне пройдет с 9 по 11 июля 2024 года в американской столице и будет посвящен 75-летию альянса. Конференция была официально предложена в 2023 году во время Саммита НАТО в Вильнюсе.

https://1prime.ru/20240709/indiya-849938261.html

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, индия, нато, дмитрий песков, нарендра моди