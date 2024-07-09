https://1prime.ru/20240709/nato-849960140.html

"Долой НАТО"! Турки призвали бойкотировать саммит альянса в Вашингтоне

"Долой НАТО"! Турки призвали бойкотировать саммит альянса в Вашингтоне - 09.07.2024, ПРАЙМ

"Долой НАТО"! Турки призвали бойкотировать саммит альянса в Вашингтоне

Слишком многое остается без двуличного внимания Запада, считают читатели турецкого портала Haber7. | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T16:40+0300

2024-07-09T16:40+0300

2024-07-09T16:40+0300

политика

нато

турция

украина

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Слишком многое остается без двуличного внимания Запада, считают читатели турецкого портала Haber7.В Вашингтоне проходит саммит НАТО, ключевой темой на повестке дня названа Украина."А что стало с Газой, забыли? Конечно, разве вас это волнует? Нет", - отметил читатель Жаль жаль.Другие комментаторы также раскритиковали альянс за уделение всего внимания Украине, а не палестино-израильскому конфликту. Они подчеркнули, что на повестке должна быть проблема Газы, напомнив также, как НАТО несколько лет назад "карту Турции и фотографию Ататюрка положила на доску мишеней"."Служить НАТО, которая всегда пыталась нас уничтожить, посещать ее встречи, мне почему-то всегда кажется абсурдным", - написал кали бек.Пользователь Гость добавил: "Президент, те, кто на Газу смотрит искоса, тогда как весь ЕС и США заняты Украиной, не будут нам друзьями. Мы обретем покой, когда выйдем из НАТО".Кроме того, читатели выступили против самого альянса, назвав его тиранической организацией."Долой НАТО", - заключили комментаторы.Полный текст читайте на ИноСМИ

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нато, турция, украина