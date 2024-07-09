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"Долой НАТО"! Турки призвали бойкотировать саммит альянса в Вашингтоне - 09.07.2024, ПРАЙМ
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"Долой НАТО"! Турки призвали бойкотировать саммит альянса в Вашингтоне
"Долой НАТО"! Турки призвали бойкотировать саммит альянса в Вашингтоне - 09.07.2024, ПРАЙМ
"Долой НАТО"! Турки призвали бойкотировать саммит альянса в Вашингтоне
Слишком многое остается без двуличного внимания Запада, считают читатели турецкого портала Haber7. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T16:40+0300
2024-07-09T16:40+0300
политика
нато
турция
украина
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Слишком многое остается без двуличного внимания Запада, считают читатели турецкого портала Haber7.В Вашингтоне проходит саммит НАТО, ключевой темой на повестке дня названа Украина."А что стало с Газой, забыли? Конечно, разве вас это волнует? Нет", - отметил читатель Жаль жаль.Другие комментаторы также раскритиковали альянс за уделение всего внимания Украине, а не палестино-израильскому конфликту. Они подчеркнули, что на повестке должна быть проблема Газы, напомнив также, как НАТО несколько лет назад "карту Турции и фотографию Ататюрка положила на доску мишеней"."Служить НАТО, которая всегда пыталась нас уничтожить, посещать ее встречи, мне почему-то всегда кажется абсурдным", - написал кали бек.Пользователь Гость добавил: "Президент, те, кто на Газу смотрит искоса, тогда как весь ЕС и США заняты Украиной, не будут нам друзьями. Мы обретем покой, когда выйдем из НАТО".Кроме того, читатели выступили против самого альянса, назвав его тиранической организацией."Долой НАТО", - заключили комментаторы.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240709/nato-849952538.html
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нато, турция, украина
Политика, НАТО, ТУРЦИЯ, УКРАИНА
16:40 09.07.2024
 
"Долой НАТО"! Турки призвали бойкотировать саммит альянса в Вашингтоне

Читатели Haber7 раскритиковали НАТО за ключевую тему саммита

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Слишком многое остается без двуличного внимания Запада, считают читатели турецкого портала Haber7.
В Вашингтоне проходит саммит НАТО, ключевой темой на повестке дня названа Украина.
"А что стало с Газой, забыли? Конечно, разве вас это волнует? Нет", - отметил читатель Жаль жаль.
Другие комментаторы также раскритиковали альянс за уделение всего внимания Украине, а не палестино-израильскому конфликту. Они подчеркнули, что на повестке должна быть проблема Газы, напомнив также, как НАТО несколько лет назад "карту Турции и фотографию Ататюрка положила на доску мишеней".
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"Служить НАТО, которая всегда пыталась нас уничтожить, посещать ее встречи, мне почему-то всегда кажется абсурдным", - написал кали бек.
Пользователь Гость добавил: "Президент, те, кто на Газу смотрит искоса, тогда как весь ЕС и США заняты Украиной, не будут нам друзьями. Мы обретем покой, когда выйдем из НАТО".
Кроме того, читатели выступили против самого альянса, назвав его тиранической организацией.
"Долой НАТО", - заключили комментаторы.
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
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