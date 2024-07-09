https://1prime.ru/20240709/nato-849960140.html
"Долой НАТО"! Турки призвали бойкотировать саммит альянса в Вашингтоне
"Долой НАТО"! Турки призвали бойкотировать саммит альянса в Вашингтоне - 09.07.2024, ПРАЙМ
"Долой НАТО"! Турки призвали бойкотировать саммит альянса в Вашингтоне
Слишком многое остается без двуличного внимания Запада, считают читатели турецкого портала Haber7. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T16:40+0300
2024-07-09T16:40+0300
2024-07-09T16:40+0300
политика
нато
турция
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/41/841264114_0:114:2200:1352_1920x0_80_0_0_b3c7b780ed92bc1605b46fa6898f7b7d.jpg
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Слишком многое остается без двуличного внимания Запада, считают читатели турецкого портала Haber7.В Вашингтоне проходит саммит НАТО, ключевой темой на повестке дня названа Украина."А что стало с Газой, забыли? Конечно, разве вас это волнует? Нет", - отметил читатель Жаль жаль.Другие комментаторы также раскритиковали альянс за уделение всего внимания Украине, а не палестино-израильскому конфликту. Они подчеркнули, что на повестке должна быть проблема Газы, напомнив также, как НАТО несколько лет назад "карту Турции и фотографию Ататюрка положила на доску мишеней"."Служить НАТО, которая всегда пыталась нас уничтожить, посещать ее встречи, мне почему-то всегда кажется абсурдным", - написал кали бек.Пользователь Гость добавил: "Президент, те, кто на Газу смотрит искоса, тогда как весь ЕС и США заняты Украиной, не будут нам друзьями. Мы обретем покой, когда выйдем из НАТО".Кроме того, читатели выступили против самого альянса, назвав его тиранической организацией."Долой НАТО", - заключили комментаторы.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240709/nato-849952538.html
турция
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/41/841264114_124:0:2076:1464_1920x0_80_0_0_a26cd4d300ed694a15c1d9c8e1568e00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, турция, украина
Политика, НАТО, ТУРЦИЯ, УКРАИНА
"Долой НАТО"! Турки призвали бойкотировать саммит альянса в Вашингтоне
Читатели Haber7 раскритиковали НАТО за ключевую тему саммита
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ.
Слишком многое остается без двуличного внимания Запада, считают читатели турецкого портала Haber7
.
В Вашингтоне проходит саммит НАТО, ключевой темой на повестке дня названа Украина.
"А что стало с Газой, забыли? Конечно, разве вас это волнует? Нет", - отметил читатель Жаль жаль.
Другие комментаторы также раскритиковали альянс за уделение всего внимания Украине, а не палестино-израильскому конфликту. Они подчеркнули, что на повестке должна быть проблема Газы, напомнив также, как НАТО несколько лет назад "карту Турции и фотографию Ататюрка положила на доску мишеней".
Песков усомнился в том, что в НАТО услышат мирные предложения Моди
"Служить НАТО, которая всегда пыталась нас уничтожить, посещать ее встречи, мне почему-то всегда кажется абсурдным", - написал кали бек.
Пользователь Гость добавил: "Президент, те, кто на Газу смотрит искоса, тогда как весь ЕС и США заняты Украиной, не будут нам друзьями. Мы обретем покой, когда выйдем из НАТО".
Кроме того, читатели выступили против самого альянса, назвав его тиранической организацией.
"Долой НАТО", - заключили комментаторы.