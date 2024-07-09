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Генсек НАТО перед началом саммита призвал нарастить поддержку Киева - 09.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240709/nato-849970565.html
Генсек НАТО перед началом саммита призвал нарастить поддержку Киева
Генсек НАТО перед началом саммита призвал нарастить поддержку Киева - 09.07.2024, ПРАЙМ
Генсек НАТО перед началом саммита призвал нарастить поддержку Киева
События на Украине продемонстрировали, что НАТО необходимо усилить военную поддержку Киева, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом в Вашингтоне... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T22:46+0300
2024-07-09T22:46+0300
экономика
украина
нато
генсек
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 9 июл – ПРАЙМ. События на Украине продемонстрировали, что НАТО необходимо усилить военную поддержку Киева, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом в Вашингтоне саммита стран альянса. "Мы (на саммите – ред.) примем решения по Украине, и я думаю, что то, что мы видели в последние дни, демонстрирует необходимость нарастить нашу поддержку", - сказал он в совместном заявлении с госсекретарем Энтони Блинкеном. Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи Украине и другим союзникам Соединенных Штатов. Таким образом, он избавился от последнего юридического препятствия для возобновления поставок туда американского оружия.Отмечается, что до 2027 года Киев получит 50 миллиардов евро в рамках специального фонда ЕС Ukraine Facility.Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне со вторника по четверг. На фоне саммита Россия вновь выразила предостережения, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
https://1prime.ru/20240709/ukraina-849970428.html
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украина, нато, генсек, йенс столтенберг
Экономика, УКРАИНА, НАТО, Генсек, Йенс Столтенберг
22:46 09.07.2024
 
Генсек НАТО перед началом саммита призвал нарастить поддержку Киева

Генсек НАТО Столтенберг перед началом саммита призвал нарастить поддержку Киева

© Фото : NATOГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© Фото : NATO
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БРЮССЕЛЬ, 9 июл – ПРАЙМ. События на Украине продемонстрировали, что НАТО необходимо усилить военную поддержку Киева, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом в Вашингтоне саммита стран альянса.
"Мы (на саммите – ред.) примем решения по Украине, и я думаю, что то, что мы видели в последние дни, демонстрирует необходимость нарастить нашу поддержку", - сказал он в совместном заявлении с госсекретарем Энтони Блинкеном.
Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи Украине и другим союзникам Соединенных Штатов. Таким образом, он избавился от последнего юридического препятствия для возобновления поставок туда американского оружия.
Киев, Украина
"Серьезный звоночек". В Киеве встревожены из-за ЧП на Западной Украине
22:29
Отмечается, что до 2027 года Киев получит 50 миллиардов евро в рамках специального фонда ЕС Ukraine Facility.
Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне со вторника по четверг. На фоне саммита Россия вновь выразила предостережения, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
 
ЭкономикаУКРАИНАНАТОГенсекЙенс Столтенберг
 
 
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