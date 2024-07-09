https://1prime.ru/20240709/nato-849970565.html

Генсек НАТО перед началом саммита призвал нарастить поддержку Киева

Генсек НАТО перед началом саммита призвал нарастить поддержку Киева - 09.07.2024, ПРАЙМ

Генсек НАТО перед началом саммита призвал нарастить поддержку Киева

События на Украине продемонстрировали, что НАТО необходимо усилить военную поддержку Киева, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом в Вашингтоне... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T22:46+0300

2024-07-09T22:46+0300

2024-07-09T22:46+0300

экономика

украина

нато

генсек

йенс столтенберг

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/31/841263111_0:7:2201:1245_1920x0_80_0_0_99321336054fe802a716c3ae3a0db2b9.jpg

БРЮССЕЛЬ, 9 июл – ПРАЙМ. События на Украине продемонстрировали, что НАТО необходимо усилить военную поддержку Киева, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом в Вашингтоне саммита стран альянса. "Мы (на саммите – ред.) примем решения по Украине, и я думаю, что то, что мы видели в последние дни, демонстрирует необходимость нарастить нашу поддержку", - сказал он в совместном заявлении с госсекретарем Энтони Блинкеном. Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи Украине и другим союзникам Соединенных Штатов. Таким образом, он избавился от последнего юридического препятствия для возобновления поставок туда американского оружия.Отмечается, что до 2027 года Киев получит 50 миллиардов евро в рамках специального фонда ЕС Ukraine Facility.Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне со вторника по четверг. На фоне саммита Россия вновь выразила предостережения, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.

https://1prime.ru/20240709/ukraina-849970428.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, нато, генсек, йенс столтенберг