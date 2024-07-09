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Госдума упростила "Газпрому" и "Транснефти" доступ к местным участкам недр

Госдума упростила "Газпрому" и "Транснефти" доступ к местным участкам недр - 09.07.2024, ПРАЙМ

Госдума упростила "Газпрому" и "Транснефти" доступ к местным участкам недр

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий "Газпрому" и "Транснефти" без аукциона получать в пользование местные участки недр в целях... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T15:25+0300

2024-07-09T15:25+0300

2024-07-09T15:25+0300

экономика

россия

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газпром

транснефть

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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий "Газпрому" и "Транснефти" без аукциона получать в пользование местные участки недр в целях разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) для строительства приоритетной трубопроводной инфраструктуры. Сейчас участки недр местного значения могут без аукциона предоставляться для разведки и добычи ОПИ в целях строительства, реконструкции, капремонта автодорог и объектов железнодорожной инфраструктуры. Новый закон вводит аналогичную возможность и при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, перечень которых утверждается правительством РФ. Право пользования местными участками недр без аукциона предоставляется субъектам естественных монополий в сфере транспортировки газа, нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, которые осуществляют такие работы. Речь идет о "Газпроме", "Транснефти", а также их дочерних обществах, имеющих исключительное право на строительство магистральных трубопроводов и включены в реестр субъектов естественных монополий. Необходимость таких изменений напрямую связана с оперативной реализацией задач в сфере развития нефте- и газотранспортной инфраструктуры России, пояснял ранее председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Согласно пояснительной записке, эти задачи касаются: ускорения реализации проектов, позволяющих перенаправить поставки нефти и газа с Запада на перспективные рынки - на Юг и Восток; расширения экспортной инфраструктуры в страны Африки, Латинской Америки и АТР; строительства новых нефте- и газопроводов с месторождений Западной и Восточной Сибири; модернизации инфраструктуры Единой системы газоснабжения для газификации субъектов РФ. Все это требует расширения и ускорения строительства приоритетной трубопроводной инфраструктуры, что невозможно без существенного сокращения административных процедур, подчеркивал Завальный. Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.

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россия, недра, газпром, транснефть