Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украинских олигархов лишили крупных активов в Крыму - 09.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240709/oligarkhi-849933115.html
Украинских олигархов лишили крупных активов в Крыму
Украинских олигархов лишили крупных активов в Крыму - 09.07.2024, ПРАЙМ
Украинских олигархов лишили крупных активов в Крыму
Украинские олигархи лишились наиболее крупных активов в Крыму, о чем РИА Новости рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T09:47+0300
2024-07-09T09:51+0300
россия
украина
активы
олигархи
крым
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/63/841766377_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_60799183ca5ce178558bc29091be1dd0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – ПРАЙМ. Украинские олигархи лишились наиболее крупных активов в Крыму, о чем РИА Новости рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.Он отметил, что вышеупомянутые изъятые средства уже передали в собственность республики или российским инвесторам.По словам депутата, регион и российские инвесторы уже стали собственникамм самых крупных предприятий."Но мы продолжаем работать с обращениями граждан, работает антитеррористическая комиссия. Когда ею будет принято квалифицированное решение по новым объектам, мы сможем его озвучить", - добавил парламентарий.Ранее Константинов говорил, что в бюджет республики от продажи национализированных активов украинских олигархов уже поступило более 2,1 миллиарда рублей. Парламент Крыма с осени 2022 года принял ряд решений о национализации имущества некоторых украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и осуществляющих в отношении РФ недружественные действия. Работу по выявлению активов ведет антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что все средства от продажи таких активов пойдут на нужды участников СВО.
https://1prime.ru/20240612/krym-849092654.html
украина
крым
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/63/841766377_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e534758fd35e01c7850049805ab46b69.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, активы, олигархи, крым
РОССИЯ, УКРАИНА, активы, олигархи, КРЫМ
09:47 09.07.2024 (обновлено: 09:51 09.07.2024)
 
Украинских олигархов лишили крупных активов в Крыму

Константинов заявил, что олигархов Украины лишили самых крупных активов в Крыму

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКрым
Крым - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – ПРАЙМ. Украинские олигархи лишились наиболее крупных активов в Крыму, о чем РИА Новости рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.
Он отметил, что вышеупомянутые изъятые средства уже передали в собственность республики или российским инвесторам.
По словам депутата, регион и российские инвесторы уже стали собственникамм самых крупных предприятий.
"Но мы продолжаем работать с обращениями граждан, работает антитеррористическая комиссия. Когда ею будет принято квалифицированное решение по новым объектам, мы сможем его озвучить", - добавил парламентарий.
Ранее Константинов говорил, что в бюджет республики от продажи национализированных активов украинских олигархов уже поступило более 2,1 миллиарда рублей.
Парламент Крыма с осени 2022 года принял ряд решений о национализации имущества некоторых украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и осуществляющих в отношении РФ недружественные действия. Работу по выявлению активов ведет антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что все средства от продажи таких активов пойдут на нужды участников СВО.
Жилые кварталы в Алуште - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
В Крыму национализировали активы украинской победительницы "Евровидения"
12 июня, 09:22
 
РОССИЯУКРАИНАактивыолигархиКРЫМ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала