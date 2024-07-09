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Украинских олигархов лишили крупных активов в Крыму

Украинских олигархов лишили крупных активов в Крыму - 09.07.2024, ПРАЙМ

Украинских олигархов лишили крупных активов в Крыму

Украинские олигархи лишились наиболее крупных активов в Крыму, о чем РИА Новости рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов. | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T09:47+0300

2024-07-09T09:47+0300

2024-07-09T09:51+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – ПРАЙМ. Украинские олигархи лишились наиболее крупных активов в Крыму, о чем РИА Новости рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.Он отметил, что вышеупомянутые изъятые средства уже передали в собственность республики или российским инвесторам.По словам депутата, регион и российские инвесторы уже стали собственникамм самых крупных предприятий."Но мы продолжаем работать с обращениями граждан, работает антитеррористическая комиссия. Когда ею будет принято квалифицированное решение по новым объектам, мы сможем его озвучить", - добавил парламентарий.Ранее Константинов говорил, что в бюджет республики от продажи национализированных активов украинских олигархов уже поступило более 2,1 миллиарда рублей. Парламент Крыма с осени 2022 года принял ряд решений о национализации имущества некоторых украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и осуществляющих в отношении РФ недружественные действия. Работу по выявлению активов ведет антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что все средства от продажи таких активов пойдут на нужды участников СВО.

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россия, украина, активы, олигархи, крым