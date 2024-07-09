Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
О наличии недовыполнения сделки ОПЕК+ говорить рано, заявил Новак - 09.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240709/opek-849957814.html
О наличии недовыполнения сделки ОПЕК+ говорить рано, заявил Новак
О наличии недовыполнения сделки ОПЕК+ говорить рано, заявил Новак - 09.07.2024, ПРАЙМ
О наличии недовыполнения сделки ОПЕК+ говорить рано, заявил Новак
Независимые источники проводят оценку исполнения сделки ОПЕК+ в мае и июне, пока рано говорить о наличии у России недовыполнения сделки за этот период, сообщил... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T16:05+0300
2024-07-09T16:05+0300
энергетика
опек
александр новак
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/29/840752985_0:0:3121:1756_1920x0_80_0_0_58375583121f3aa8af9d72b36d3bc732.jpg
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Независимые источники проводят оценку исполнения сделки ОПЕК+ в мае и июне, пока рано говорить о наличии у России недовыполнения сделки за этот период, сообщил вице-премьер Александр Новак. "Сейчас еще идет оценка исполнения независимыми агентствами, поэтому цифры называть пока рано. Но в целом мы стремимся к тому, чтобы те обязательства, которые на себя брали, исполнять в полном объеме", - ответил он журналистам на вопрос, какой объем недосокращения добычи в рамках ОПЕК+ у России зафиксирован по итогам июня или мая. "Если какие-то будут недовыполнения, то они будут компенсированы в течение ближайшего времени", - добавил Новак.Минэнерго РФ в конце мая сообщило, что страна добывала в апреле немного больше обещанного объема, и пообещало компенсировать перепроизводство. Как объяснило министерство, это было связано с техническими особенностями сокращения добычи на значительный объем.В мае Россия также превысила оговоренный в рамках ОПЕК + уровень добычи нефти.
https://1prime.ru/20240708/opek-849904024.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/29/840752985_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_71f4bebc4273debfe3b1b83ce7d53b67.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
опек, александр новак, россия
Энергетика, ОПЕК, Александр Новак, РОССИЯ
16:05 09.07.2024
 
О наличии недовыполнения сделки ОПЕК+ говорить рано, заявил Новак

Новак: пока рано говорить о наличии у РФ недовыполнения сделки ОПЕК+ в мае-июне

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Независимые источники проводят оценку исполнения сделки ОПЕК+ в мае и июне, пока рано говорить о наличии у России недовыполнения сделки за этот период, сообщил вице-премьер Александр Новак.
"Сейчас еще идет оценка исполнения независимыми агентствами, поэтому цифры называть пока рано. Но в целом мы стремимся к тому, чтобы те обязательства, которые на себя брали, исполнять в полном объеме", - ответил он журналистам на вопрос, какой объем недосокращения добычи в рамках ОПЕК+ у России зафиксирован по итогам июня или мая.
"Если какие-то будут недовыполнения, то они будут компенсированы в течение ближайшего времени", - добавил Новак.
Минэнерго РФ в конце мая сообщило, что страна добывала в апреле немного больше обещанного объема, и пообещало компенсировать перепроизводство. Как объяснило министерство, это было связано с техническими особенностями сокращения добычи на значительный объем.
В мае Россия также превысила оговоренный в рамках ОПЕК + уровень добычи нефти.
Нефтепереработка
Казахстан компенсирует перепроизводство нефти в рамках ОПЕК+
Вчера, 10:32
 
ЭнергетикаОПЕКАлександр НовакРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала