https://1prime.ru/20240709/opek-849957814.html

О наличии недовыполнения сделки ОПЕК+ говорить рано, заявил Новак

О наличии недовыполнения сделки ОПЕК+ говорить рано, заявил Новак - 09.07.2024, ПРАЙМ

О наличии недовыполнения сделки ОПЕК+ говорить рано, заявил Новак

Независимые источники проводят оценку исполнения сделки ОПЕК+ в мае и июне, пока рано говорить о наличии у России недовыполнения сделки за этот период, сообщил... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T16:05+0300

2024-07-09T16:05+0300

2024-07-09T16:05+0300

энергетика

опек

александр новак

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84075/29/840752985_0:0:3121:1756_1920x0_80_0_0_58375583121f3aa8af9d72b36d3bc732.jpg

МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Независимые источники проводят оценку исполнения сделки ОПЕК+ в мае и июне, пока рано говорить о наличии у России недовыполнения сделки за этот период, сообщил вице-премьер Александр Новак. "Сейчас еще идет оценка исполнения независимыми агентствами, поэтому цифры называть пока рано. Но в целом мы стремимся к тому, чтобы те обязательства, которые на себя брали, исполнять в полном объеме", - ответил он журналистам на вопрос, какой объем недосокращения добычи в рамках ОПЕК+ у России зафиксирован по итогам июня или мая. "Если какие-то будут недовыполнения, то они будут компенсированы в течение ближайшего времени", - добавил Новак.Минэнерго РФ в конце мая сообщило, что страна добывала в апреле немного больше обещанного объема, и пообещало компенсировать перепроизводство. Как объяснило министерство, это было связано с техническими особенностями сокращения добычи на значительный объем.В мае Россия также превысила оговоренный в рамках ОПЕК + уровень добычи нефти.

https://1prime.ru/20240708/opek-849904024.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

опек, александр новак, россия