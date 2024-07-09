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О наличии недовыполнения сделки ОПЕК+ говорить рано, заявил Новак
О наличии недовыполнения сделки ОПЕК+ говорить рано, заявил Новак - 09.07.2024, ПРАЙМ
О наличии недовыполнения сделки ОПЕК+ говорить рано, заявил Новак
Независимые источники проводят оценку исполнения сделки ОПЕК+ в мае и июне, пока рано говорить о наличии у России недовыполнения сделки за этот период, сообщил... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T16:05+0300
2024-07-09T16:05+0300
2024-07-09T16:05+0300
энергетика
опек
александр новак
россия
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Независимые источники проводят оценку исполнения сделки ОПЕК+ в мае и июне, пока рано говорить о наличии у России недовыполнения сделки за этот период, сообщил вице-премьер Александр Новак. "Сейчас еще идет оценка исполнения независимыми агентствами, поэтому цифры называть пока рано. Но в целом мы стремимся к тому, чтобы те обязательства, которые на себя брали, исполнять в полном объеме", - ответил он журналистам на вопрос, какой объем недосокращения добычи в рамках ОПЕК+ у России зафиксирован по итогам июня или мая. "Если какие-то будут недовыполнения, то они будут компенсированы в течение ближайшего времени", - добавил Новак.Минэнерго РФ в конце мая сообщило, что страна добывала в апреле немного больше обещанного объема, и пообещало компенсировать перепроизводство. Как объяснило министерство, это было связано с техническими особенностями сокращения добычи на значительный объем.В мае Россия также превысила оговоренный в рамках ОПЕК + уровень добычи нефти.
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опек, александр новак, россия
Энергетика, ОПЕК, Александр Новак, РОССИЯ
О наличии недовыполнения сделки ОПЕК+ говорить рано, заявил Новак
Новак: пока рано говорить о наличии у РФ недовыполнения сделки ОПЕК+ в мае-июне
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Независимые источники проводят оценку исполнения сделки ОПЕК+ в мае и июне, пока рано говорить о наличии у России недовыполнения сделки за этот период, сообщил вице-премьер Александр Новак.
"Сейчас еще идет оценка исполнения независимыми агентствами, поэтому цифры называть пока рано. Но в целом мы стремимся к тому, чтобы те обязательства, которые на себя брали, исполнять в полном объеме", - ответил он журналистам на вопрос, какой объем недосокращения добычи в рамках ОПЕК+ у России зафиксирован по итогам июня или мая.
"Если какие-то будут недовыполнения, то они будут компенсированы в течение ближайшего времени", - добавил Новак.
Минэнерго РФ в конце мая сообщило, что страна добывала в апреле немного больше обещанного объема, и пообещало компенсировать перепроизводство. Как объяснило министерство, это было связано с техническими особенностями сокращения добычи на значительный объем.
В мае Россия также превысила оговоренный в рамках ОПЕК + уровень добычи нефти.
Казахстан компенсирует перепроизводство нефти в рамках ОПЕК+