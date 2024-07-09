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В ЕС обсудят роль председательства Венгрии на фоне "миссии мира" Орбана

В ЕС обсудят роль председательства Венгрии на фоне "миссии мира" Орбана - 09.07.2024, ПРАЙМ

В ЕС обсудят роль председательства Венгрии на фоне "миссии мира" Орбана

ЕС обсудит роль Венгрии в председательстве в организации на фоне визитов венгерского премьер-министра Орбана в Киев, Москву и Пекин, сообщает Euractiv со... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T09:44+0300

2024-07-09T09:44+0300

2024-07-09T09:49+0300

политика

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БРЮССЕЛЬ, 9 июл - ПРАЙМ. ЕС обсудит роль Венгрии в председательстве в организации на фоне визитов венгерского премьер-министра Орбана в Киев, Москву и Пекин, сообщает Euractiv со ссылкой на источники."Ожидается, что на встрече в среду (10 июля) послы стран ЕС обсудят роль венгерского председательства в ЕС после конкретной просьбы Польши", — сказано в публикации издания.Ранее СМИ сообщали, что страны-члены ЕС обсуждают дальнейшие действия в отношении премьер-министра Венгрии Орбана после его поездок в Россию и Китай. В ЕС начинает возрастать неодобрение политической роли Орбана, которую называют "самоназначенной".Венгерский лидер в свою очередь заявлял, что его поездки были направлены на поддержку урегулирования конфликта на Украине и предотвращение заключения сделки "за спиной" европейцев. Венгерский премьер намерен провести еще несколько встреч в рамках своей "мирной миссии", включая поездку в Вашингтон.

https://1prime.ru/20240708/orban-849910125.html

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ес, виктор орбан, политика