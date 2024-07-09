Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕС обсудят роль председательства Венгрии на фоне "миссии мира" Орбана - 09.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240709/orban-849932984.html
В ЕС обсудят роль председательства Венгрии на фоне "миссии мира" Орбана
В ЕС обсудят роль председательства Венгрии на фоне "миссии мира" Орбана - 09.07.2024, ПРАЙМ
В ЕС обсудят роль председательства Венгрии на фоне "миссии мира" Орбана
ЕС обсудит роль Венгрии в председательстве в организации на фоне визитов венгерского премьер-министра Орбана в Киев, Москву и Пекин, сообщает Euractiv со... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T09:44+0300
2024-07-09T09:49+0300
политика
ес
виктор орбан
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/60/841266047_0:74:3000:1762_1920x0_80_0_0_56544dbc13ca40dd3e33cbe0595dba95.jpg
БРЮССЕЛЬ, 9 июл - ПРАЙМ. ЕС обсудит роль Венгрии в председательстве в организации на фоне визитов венгерского премьер-министра Орбана в Киев, Москву и Пекин, сообщает Euractiv со ссылкой на источники."Ожидается, что на встрече в среду (10 июля) послы стран ЕС обсудят роль венгерского председательства в ЕС после конкретной просьбы Польши", — сказано в публикации издания.Ранее СМИ сообщали, что страны-члены ЕС обсуждают дальнейшие действия в отношении премьер-министра Венгрии Орбана после его поездок в Россию и Китай. В ЕС начинает возрастать неодобрение политической роли Орбана, которую называют "самоназначенной".Венгерский лидер в свою очередь заявлял, что его поездки были направлены на поддержку урегулирования конфликта на Украине и предотвращение заключения сделки "за спиной" европейцев. Венгерский премьер намерен провести еще несколько встреч в рамках своей "мирной миссии", включая поездку в Вашингтон.
https://1prime.ru/20240708/orban-849910125.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/60/841266047_266:0:2934:2001_1920x0_80_0_0_ad924247985082707bf578e7b4e77f0c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, виктор орбан, политика
Политика, ЕС, Виктор Орбан, политика
09:44 09.07.2024 (обновлено: 09:49 09.07.2024)
 
В ЕС обсудят роль председательства Венгрии на фоне "миссии мира" Орбана

Euractiv: ЕС обсудит роль председательства Венгрии на фоне "миссии мира" Орбана

© Фото : Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer ZoltánПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© Фото : Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 9 июл - ПРАЙМ. ЕС обсудит роль Венгрии в председательстве в организации на фоне визитов венгерского премьер-министра Орбана в Киев, Москву и Пекин, сообщает Euractiv со ссылкой на источники.
"Ожидается, что на встрече в среду (10 июля) послы стран ЕС обсудят роль венгерского председательства в ЕС после конкретной просьбы Польши", — сказано в публикации издания.
Ранее СМИ сообщали, что страны-члены ЕС обсуждают дальнейшие действия в отношении премьер-министра Венгрии Орбана после его поездок в Россию и Китай. В ЕС начинает возрастать неодобрение политической роли Орбана, которую называют "самоназначенной".
Венгерский лидер в свою очередь заявлял, что его поездки были направлены на поддержку урегулирования конфликта на Украине и предотвращение заключения сделки "за спиной" европейцев. Венгерский премьер намерен провести еще несколько встреч в рамках своей "мирной миссии", включая поездку в Вашингтон.
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Орбан назвал три мощные силы для решение кризиса на Украине
Вчера, 13:12
 
ПолитикаЕСВиктор Орбанполитика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала