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Путин и Моди обсудили работу национальных платежных систем
Путин и Моди обсудили работу национальных платежных систем - 09.07.2024, ПРАЙМ
Путин и Моди обсудили работу национальных платежных систем
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили использование национальных платежных систем, заявил помощник главы российского... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T17:04+0300
2024-07-09T17:04+0300
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили использование национальных платежных систем, заявил помощник главы российского государства Максим Орешкин.Лидеры России и Индии девятого июля провели переговоры в Кремле. По итогам переговоров Орешкин побеседовал с журналистами. Ему задали вопрос, обсуждалась ли работа платежных систем. "Конечно, обсуждалась. Это один из важных элементов структуры обеспечения торговли, взаимодействия не только в торговле товарами, но и инвестиционного взаимодействия", - ответил помощник президента России.Он добавил, что Путин и Моди подробно обсудили торгово-экономическое сотрудничество России и Индии. По словам Орешкина, главным итогом переговоров с точки зрения экономики стала программа развития стратегических направлений сотрудничества до 2030 года.
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индия, россия, владимир путин, нарендра моди, максим орешкин
Экономика, ИНДИЯ, РОССИЯ, Владимир Путин, Нарендра Моди, Максим Орешкин
Путин и Моди обсудили работу национальных платежных систем
Орешкин: Путин и Моди обсуждали тему работы национальных платежных систем
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили использование национальных платежных систем, заявил помощник главы российского государства Максим Орешкин.
Лидеры России и Индии девятого июля провели переговоры в Кремле.
По итогам переговоров Орешкин побеседовал с журналистами. Ему задали вопрос, обсуждалась ли работа платежных систем.
"Конечно, обсуждалась. Это один из важных элементов структуры обеспечения торговли, взаимодействия не только в торговле товарами, но и инвестиционного взаимодействия", - ответил помощник президента России.
Он добавил, что Путин и Моди подробно обсудили торгово-экономическое сотрудничество России и Индии. По словам Орешкина, главным итогом переговоров с точки зрения экономики стала программа развития стратегических направлений сотрудничества до 2030 года.
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