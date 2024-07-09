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Путин и Моди обсудили работу национальных платежных систем - 09.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин и Моди обсудили работу национальных платежных систем
Путин и Моди обсудили работу национальных платежных систем - 09.07.2024, ПРАЙМ
Путин и Моди обсудили работу национальных платежных систем
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили использование национальных платежных систем, заявил помощник главы российского... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T17:04+0300
2024-07-09T17:04+0300
экономика
индия
россия
владимир путин
нарендра моди
максим орешкин
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили использование национальных платежных систем, заявил помощник главы российского государства Максим Орешкин.Лидеры России и Индии девятого июля провели переговоры в Кремле. По итогам переговоров Орешкин побеседовал с журналистами. Ему задали вопрос, обсуждалась ли работа платежных систем. "Конечно, обсуждалась. Это один из важных элементов структуры обеспечения торговли, взаимодействия не только в торговле товарами, но и инвестиционного взаимодействия", - ответил помощник президента России.Он добавил, что Путин и Моди подробно обсудили торгово-экономическое сотрудничество России и Индии. По словам Орешкина, главным итогом переговоров с точки зрения экономики стала программа развития стратегических направлений сотрудничества до 2030 года.
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индия, россия, владимир путин, нарендра моди, максим орешкин
Экономика, ИНДИЯ, РОССИЯ, Владимир Путин, Нарендра Моди, Максим Орешкин
17:04 09.07.2024
 
Путин и Моди обсудили работу национальных платежных систем

Орешкин: Путин и Моди обсуждали тему работы национальных платежных систем

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийско-индийские переговоры
Российско-индийские переговоры - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили использование национальных платежных систем, заявил помощник главы российского государства Максим Орешкин.
Лидеры России и Индии девятого июля провели переговоры в Кремле.
По итогам переговоров Орешкин побеседовал с журналистами. Ему задали вопрос, обсуждалась ли работа платежных систем.
"Конечно, обсуждалась. Это один из важных элементов структуры обеспечения торговли, взаимодействия не только в торговле товарами, но и инвестиционного взаимодействия", - ответил помощник президента России.
Он добавил, что Путин и Моди подробно обсудили торгово-экономическое сотрудничество России и Индии. По словам Орешкина, главным итогом переговоров с точки зрения экономики стала программа развития стратегических направлений сотрудничества до 2030 года.
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ЭкономикаИНДИЯРОССИЯВладимир ПутинНарендра МодиМаксим Орешкин
 
 
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