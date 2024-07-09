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Госдума приняла закон об отсрочке от призыва для служащих прокуратуры и СК

Госдума приняла закон об отсрочке от призыва для служащих прокуратуры и СК - 09.07.2024, ПРАЙМ

Госдума приняла закон об отсрочке от призыва для служащих прокуратуры и СК

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтении закон, которым предлагается распространить нормы об отсрочке на военную службу на служащих, в... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T15:27+0300

2024-07-09T15:27+0300

2024-07-09T15:33+0300

политика

россия

отсрочка

отсрочка от армии

следственный комитет

прокуратура

госдума

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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтении закон, которым предлагается распространить нормы об отсрочке на военную службу на служащих, в том числе в органах прокуратуры, Следственного комитета. Законопроект правительства предлагает внести изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе". В тексте инициативы сказано, что отсрочка от призыва будет предоставляться поступившим на службу в органы прокуратуры РФ и учреждения следственного комитета РФ после получения высшего образования.Сейчас отсрочка от призыва в армию предоставляется служащим в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, уголовно-исполнительной системе и таможне, если у них есть высшее образование и специальные звания.Закон также устанавливает освобождение от военных сборов для служащих в войсках национальной гвардии РФ, Государственной противопожарной службе, органах внутренних дел, органах принудительного исполнения РФ, таможенных органах РФ, органах и организациях прокуратуры РФ, следственных органах и учреждениях Следственного комитета РФ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных званий (классных чинов прокурорских работников), а также федеральные государственные гражданские служащие и работники указанных органов, организаций и учреждений.

https://1prime.ru/20240527/mobilizatsiya-848569204.html

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россия, отсрочка, отсрочка от армии, следственный комитет, прокуратура, госдума