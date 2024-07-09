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Президент Словакии спрогнозировал исход переговоров по Украине без России
Президент Словакии спрогнозировал исход переговоров по Украине без России - 09.07.2024, ПРАЙМ
Президент Словакии спрогнозировал исход переговоров по Украине без России
Россия должна участвовать в мероприятиях, направленных на урегулирование конфликта на Украине, иначе эти усилия обречены на провал. Такое мнение выразил... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T14:54+0300
2024-07-09T14:54+0300
2024-07-09T15:05+0300
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БРАТИСЛАВА, 9 июл - ПРАЙМ. Россия должна участвовать в мероприятиях, направленных на урегулирование конфликта на Украине, иначе эти усилия обречены на провал. Такое мнение выразил президент Словакии Петер Пеллегрини."Если мы хотим продолжать такие инициативы, как был саммит о мире в Швейцарии, а другие страны говорят, что хотят продолжить такие встречи, то я думаю, что следующие встречи без участия представителей России обречены на провал", — сказал он на полях саммита НАТО в Вашингтоне.Пеллегрини подчеркнул, что для достижения мира на Украине необходимо вести переговоры с обеими сторонами конфликта. Он отметил, что многие лидеры разделяют это мнение, но не хотят высказываться об этом публично.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не отрицает возможность переговоров с Киевом, так как кроме Зеленского там есть и другие легитимные представители власти.Российский лидер также ранее предложил новые мирные инициативы, включающие признание статуса Крыма, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года. Тем не менее, Киев отказался от предложений.
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словакия, россия, украина, переговоры
Политика, СЛОВАКИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры
Президент Словакии спрогнозировал исход переговоров по Украине без России
Пеллегрини: переговоры по Украине будут безуспешны без России
БРАТИСЛАВА, 9 июл - ПРАЙМ. Россия должна участвовать в мероприятиях, направленных на урегулирование конфликта на Украине, иначе эти усилия обречены на провал. Такое мнение выразил президент Словакии Петер Пеллегрини.
"Если мы хотим продолжать такие инициативы, как был саммит о мире в Швейцарии, а другие страны говорят, что хотят продолжить такие встречи, то я думаю, что следующие встречи без участия представителей России обречены на провал", — сказал он на полях саммита НАТО в Вашингтоне.
Пеллегрини подчеркнул, что для достижения мира на Украине необходимо вести переговоры с обеими сторонами конфликта. Он отметил, что многие лидеры разделяют это мнение, но не хотят высказываться об этом публично.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не отрицает возможность переговоров с Киевом, так как кроме Зеленского там есть и другие легитимные представители власти.
Российский лидер также ранее предложил новые мирные инициативы, включающие признание статуса Крыма, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года. Тем не менее, Киев отказался от предложений.
СМИ: Болгария предложит начать мирные переговоры между Россией и Украиной