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Президент Словакии спрогнозировал исход переговоров по Украине без России

Президент Словакии спрогнозировал исход переговоров по Украине без России - 09.07.2024, ПРАЙМ

Президент Словакии спрогнозировал исход переговоров по Украине без России

Россия должна участвовать в мероприятиях, направленных на урегулирование конфликта на Украине, иначе эти усилия обречены на провал. Такое мнение выразил... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T14:54+0300

2024-07-09T14:54+0300

2024-07-09T15:05+0300

политика

словакия

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украина

переговоры

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БРАТИСЛАВА, 9 июл - ПРАЙМ. Россия должна участвовать в мероприятиях, направленных на урегулирование конфликта на Украине, иначе эти усилия обречены на провал. Такое мнение выразил президент Словакии Петер Пеллегрини."Если мы хотим продолжать такие инициативы, как был саммит о мире в Швейцарии, а другие страны говорят, что хотят продолжить такие встречи, то я думаю, что следующие встречи без участия представителей России обречены на провал", — сказал он на полях саммита НАТО в Вашингтоне.Пеллегрини подчеркнул, что для достижения мира на Украине необходимо вести переговоры с обеими сторонами конфликта. Он отметил, что многие лидеры разделяют это мнение, но не хотят высказываться об этом публично.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не отрицает возможность переговоров с Киевом, так как кроме Зеленского там есть и другие легитимные представители власти.Российский лидер также ранее предложил новые мирные инициативы, включающие признание статуса Крыма, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года. Тем не менее, Киев отказался от предложений.

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словакия, россия, украина, переговоры