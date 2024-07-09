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В мире все чаще говорят о диалоге по Украине, заявил Песков
В мире все чаще говорят о диалоге по Украине, заявил Песков - 09.07.2024, ПРАЙМ
В мире все чаще говорят о диалоге по Украине, заявил Песков
Все больше государственных деятелей по всему миру говорят о переговорах по украинскому вопросу, Москва это четко видит, упомянул официальный представитель... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T14:36+0300
2024-07-09T14:36+0300
2024-07-09T14:36+0300
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Все больше государственных деятелей по всему миру говорят о переговорах по украинскому вопросу, Москва это четко видит, упомянул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Как отметил пресс-секретарь российского президента, в данном случае именно диалог даст возможность находить выход."Можно в чем-то не соглашаться, можно не соглашаться во многом. Но если есть диалог, есть возможность находить развязки", - заявил Песков газете Life.
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россия, украина, дмитрий песков
РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
В мире все чаще говорят о диалоге по Украине, заявил Песков
Песков: Россия видит, что все больше госдеятелей говорят о диалоге по Украине
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Все больше государственных деятелей по всему миру говорят о переговорах по украинскому вопросу, Москва это четко видит, упомянул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Как отметил пресс-секретарь российского президента, в данном случае именно диалог даст возможность находить выход.
"Можно в чем-то не соглашаться, можно не соглашаться во многом. Но если есть диалог, есть возможность находить развязки", - заявил Песков газете Life.