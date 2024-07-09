https://1prime.ru/20240709/peskov-849951441.html

В мире все чаще говорят о диалоге по Украине, заявил Песков

В мире все чаще говорят о диалоге по Украине, заявил Песков - 09.07.2024, ПРАЙМ

В мире все чаще говорят о диалоге по Украине, заявил Песков

Все больше государственных деятелей по всему миру говорят о переговорах по украинскому вопросу, Москва это четко видит, упомянул официальный представитель... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T14:36+0300

2024-07-09T14:36+0300

2024-07-09T14:36+0300

россия

украина

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849938555_0:0:2805:1578_1920x0_80_0_0_72237b8f4ee7c425988afeff834ca669.jpg

МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Все больше государственных деятелей по всему миру говорят о переговорах по украинскому вопросу, Москва это четко видит, упомянул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Как отметил пресс-секретарь российского президента, в данном случае именно диалог даст возможность находить выход."Можно в чем-то не соглашаться, можно не соглашаться во многом. Но если есть диалог, есть возможность находить развязки", - заявил Песков газете Life.

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, дмитрий песков