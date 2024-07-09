https://1prime.ru/20240709/peskov-849963370.html

Москве информационно сложно достучаться до Запада, заявил Песков

Москве информационно сложно достучаться до Запада, заявил Песков - 09.07.2024, ПРАЙМ

Москве информационно сложно достучаться до Запада, заявил Песков

Москва испытывает сложности, пытаясь информационно достучаться до западных стран, там ничего не хотят слышать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T17:37+0300

2024-07-09T17:37+0300

2024-07-09T17:56+0300

дмитрий песков

россия

украина

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849937505_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_76de074c293308e7230728f0d8efc3ca.jpg

МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Москва испытывает сложности, пытаясь информационно достучаться до западных стран, там ничего не хотят слышать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Официальный представитель Кремля прокомментировал журналисту павлу Зарубину освещение в западных СМИ удара по больнице в Киеве."Нам информационно сейчас очень сложно достучаться до западного мира, они не хотят ничего слышать, мы видим газеты, мы видим телеканалы, мы видим истерику, которая там происходит", - сказал он.По словам Пескова, такая позиция может быть связана с монопольным доминированием там англосаксонских СМИ. 8 июля в Интернете были опубликованы видео из Киева, на одном из которых ракета попала в госпиталь. Как отметили в российском Министерстве обороны, на кадрах видно, что причиной разрушения стала украинская противовоздушная ракета.

https://1prime.ru/20240709/rossiya-849954968.html

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий песков, россия, украина, запад