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Москве информационно сложно достучаться до Запада, заявил Песков
Москве информационно сложно достучаться до Запада, заявил Песков - 09.07.2024, ПРАЙМ
Москве информационно сложно достучаться до Запада, заявил Песков
Москва испытывает сложности, пытаясь информационно достучаться до западных стран, там ничего не хотят слышать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T17:37+0300
2024-07-09T17:37+0300
2024-07-09T17:56+0300
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Москва испытывает сложности, пытаясь информационно достучаться до западных стран, там ничего не хотят слышать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Официальный представитель Кремля прокомментировал журналисту павлу Зарубину освещение в западных СМИ удара по больнице в Киеве."Нам информационно сейчас очень сложно достучаться до западного мира, они не хотят ничего слышать, мы видим газеты, мы видим телеканалы, мы видим истерику, которая там происходит", - сказал он.По словам Пескова, такая позиция может быть связана с монопольным доминированием там англосаксонских СМИ. 8 июля в Интернете были опубликованы видео из Киева, на одном из которых ракета попала в госпиталь. Как отметили в российском Министерстве обороны, на кадрах видно, что причиной разрушения стала украинская противовоздушная ракета.
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дмитрий песков, россия, украина, запад
Дмитрий Песков, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД
Москве информационно сложно достучаться до Запада, заявил Песков
Песков: достучаться до Запада информационно сложно, там ничего не хотят слышать
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Москва испытывает сложности, пытаясь информационно достучаться до западных стран, там ничего не хотят слышать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля прокомментировал журналисту павлу Зарубину освещение в западных СМИ удара по больнице в Киеве.
"Нам информационно сейчас очень сложно достучаться до западного мира, они не хотят ничего слышать, мы видим газеты, мы видим телеканалы, мы видим истерику, которая там происходит", - сказал он.
По словам Пескова, такая позиция может быть связана с монопольным доминированием там англосаксонских СМИ.
8 июля в Интернете были опубликованы видео из Киева, на одном из которых ракета попала в госпиталь. Как отметили в российском Министерстве обороны, на кадрах видно, что причиной разрушения стала украинская противовоздушная ракета.
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