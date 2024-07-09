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Госдума повышает пошлины за регистрацию дорогой недвижимости

Госдума повышает пошлины за регистрацию дорогой недвижимости - 09.07.2024, ПРАЙМ

Госдума повышает пошлины за регистрацию дорогой недвижимости

Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий повышение размера госпошлин за государственную регистрацию прав на недвижимость кадастровой... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T14:24+0300

2024-07-09T14:24+0300

2024-07-09T14:28+0300

госдума

повышение пошлин

недвижимость

налоги

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий повышение размера госпошлин за государственную регистрацию прав на недвижимость кадастровой стоимостью более 20-22 миллионов рублей и сделок с ней. Третье чтение запланировано на 10 июля. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ, в том числе изменяет принцип уплаты пошлины за госрегистрацию прав собственности на дорогую недвижимость и сделок с ней. Фиксированные размеры госпошлин повышаются вдвое для физлиц (до 4000 рублей) и организаций (до 44 тысячи рублей) при сделках с недвижимостью, кадастровая стоимость которой не определена или не превышает 20 миллионов и 22 миллионов рублей соответственно. Если стоимость недвижимости превышает эти пороговые значения, то пошлина для физлиц составит 0,02% кадастровой стоимости, но не менее 0,02% цены сделки, являющейся основанием перехода права собственности на нее, и не более 500 тысяч рублей, а для организаций - 0,2% кадастровой стоимости, но не менее 0,2% цены сделки и не более 1 миллиона рублей. Для религиозных организаций одного вероисповедания, заключивших между собой договор пожертвования недвижимого имущества религиозного назначения, пошлина сохраняется на уровне 2000 рублей независимо от его стоимости. Фиксированная пошлина в 22 тысячи рублей сохраняется и за госрегистрацию права общей долевой собственности на переданную в ПИФ недвижимость и сделки с ней, если ее кадастровая стоимость не превышает 22 миллиона рублей. При превышении этого порога пошлина составит 0,2% цены сделки, но не менее 0,2% цены сделки, являющейся основанием перехода права собственности, и не более 1 миллиона рублей. В рамках второго чтения Госдума поддержала ряд поправок. Так, пошлина за государственный кадастровый учет созданных (образованных) объектов недвижимости устанавливается для физлиц в размере 2000 рублей, организаций - 22 тысячи рублей, за изменение сведений об объекте недвижимости – 1000 рублей и 2000 рублей соответственно. А если одновременно с таким учетом осуществляется и госрегистрация прав на созданные (образованные) объекты недвижимости, стоимость которых не определена или не превышает 20 миллионов рублей для физлиц и 22 миллиона рублей для организаций, то пошлина для них, соответственно составит 6000 рублей и 66 тысяч рублей. В случае превышения этой стоимости будут браться пошлины для сделок с такой дорогой недвижимостью, увеличенные на 2000 рублей для физлиц, на 22 тысячи рублей - для организаций.

https://1prime.ru/20240626/poshlina-849496653.html

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госдума, повышение пошлин, недвижимость