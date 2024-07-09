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В России вырастут госпошлины за ряд юридических действий

В России вырастут госпошлины за ряд юридических действий - 09.07.2024, ПРАЙМ

В России вырастут госпошлины за ряд юридических действий

Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который вводит госпошлину за регистрацию правил формирования долгосрочных сбережений и повышает пошлины за... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T14:28+0300

2024-07-09T14:28+0300

2024-07-09T14:28+0300

налоги

госдума

пошлины

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который вводит госпошлину за регистрацию правил формирования долгосрочных сбережений и повышает пошлины за прочие юридически значимые действия. Третье чтение запланировано на 10 июля. Сейчас госпошлина за регистрацию пенсионных и страховых правил негосударственного пенсионного фонда - 3500 рублей, а за регистрацию вносимых в них изменений - 1600 рублей. Согласно поправке, аналогичные пошлины вводятся за регистрацию правил формирования долгосрочных сбережений и внесение в них изменений. Госпошлина за рассмотрение ходатайства, предусмотренного антимонопольным законодательством, увеличивается до 400 тысяч с 35 тысяч рублей, а законодательством о естественных монополиях - до 50 тысяч с 16 тысяч рублей. А пошлина в размере 150 тысяч рублей теперь будет браться за госрегистрацию международной компании в специальном административном районе в порядке не только редомициляции, но и инкорпорации. Госпошлина за выдачу аттестата, свидетельства или иного подтверждающего уровень квалификации документа, либо его дубликата взамен утерянного повышается до 2000 с 1300 рублей, внесение в них изменений – до 500 рублей с 350 рублей, выдачу дубликата – до 2000 рублей с 1300 рублей. Кроме того, до 5000 с 650 рублей вырастут госпошлины за расторжение брака в случаях, когда супруги не имеют общих несовершеннолетних детей и разводятся при взаимном согласии, а также когда они разводятся через суд. Также до 5000 с 1600 рублей повышается размер пошлины за госрегистрацию перемены имени (включающего в себя фамилию, имя и (или) отчество), включая выдачу свидетельства о его перемене. А за внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, включая выдачу свидетельств, пошлина повышается до 700 с 650 рублей. При повторной выдаче свидетельства о госрегистрации акта гражданского состояния пошлина повышается до 500 с 350 рублей. А пошлина за выдачу физлицам справок из архивов органов записи актов гражданского состояния и иных уполномоченных органов увеличивается до 350 с 200 рублей. Соответствующие изменения были поддержаны депутатами во вторник при рассмотрении во втором чтении законопроекта, вносящего изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы.

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госдума, пошлины