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Пожар начался в Судже Курской области после атаки дрона ВСУ - 09.07.2024, ПРАЙМ
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Пожар начался в Судже Курской области после атаки дрона ВСУ
Пожар начался в Судже Курской области после атаки дрона ВСУ - 09.07.2024, ПРАЙМ
Пожар начался в Судже Курской области после атаки дрона ВСУ
Пожар начался на подстанции маслодельного комбината в Судже Курской области после атаки украинского беспилотника, пострадавших нет. Об этом написал врио... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T15:27+0300
2024-07-09T15:27+0300
происшествия
суджа
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Пожар начался на подстанции маслодельного комбината в Судже Курской области после атаки украинского беспилотника, пострадавших нет. Об этом написал врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram."Сегодня украинский дрон атаковал подстанцию маслодельного комбината в Судже, в результате чего там возник пожар", - сказано в публикации.Смирнов добавил, что пострадавших среди работников нет, пожарная часть ликвидирует возгорание. Ранее врио губернатора сообщал, что в Судже из-за атаки дрона загорелась заправочная станция.
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суджа, пожар, всу
Происшествия, Суджа, пожар, ВСУ
15:27 09.07.2024
 
Пожар начался в Судже Курской области после атаки дрона ВСУ

Украинский дрон атаковал подстанцию маслодельного комбината Суджи, возник пожар

© Фото : Telegram/Алексей СмирновПожар на подстанции маслодельного комбината в Судже после атаки БПЛА ВСУ
Пожар на подстанции маслодельного комбината в Судже после атаки БПЛА ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© Фото : Telegram/Алексей Смирнов
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Пожар начался на подстанции маслодельного комбината в Судже Курской области после атаки украинского беспилотника, пострадавших нет. Об этом написал врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram.
"Сегодня украинский дрон атаковал подстанцию маслодельного комбината в Судже, в результате чего там возник пожар", - сказано в публикации.
Смирнов добавил, что пострадавших среди работников нет, пожарная часть ликвидирует возгорание.
Ранее врио губернатора сообщал, что в Судже из-за атаки дрона загорелась заправочная станция.
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