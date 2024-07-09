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В первом полугодии 2024 года НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" выплатил пенсионерам 10,5 млрд рублей

В первом полугодии 2024 года НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" выплатил пенсионерам 10,5 млрд рублей - 09.07.2024, ПРАЙМ

В первом полугодии 2024 года НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" выплатил пенсионерам 10,5 млрд рублей

В первом полугодии 2024 года НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" выплатил негосударственные пенсии на сумму 10,5 млрд рублей. Таким образом, общий объем выплат пенсионерам за... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T10:17+0300

2024-07-09T10:17+0300

2024-07-09T10:17+0300

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В первом полугодии 2024 года НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" выплатил негосударственные пенсии на сумму 10,5 млрд рублей. Таким образом, общий объем выплат пенсионерам за 28 лет работы фонда достиг 238,4 млрд рублей.Согласно данным ЦБ РФ о деятельности негосударственных пенсионных фондов, по итогам I квартала 2024 года НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" занимает первое место среди российских НПФ по количеству получателей негосударственной пенсии. Ежемесячно выплаты от фонда получают свыше 363,5 тыс. человек, в том числе в этом году было уже назначено свыше 6 тыс. негосударственных пенсий.Клиентами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" являются 1,3 млн человек. Фонд осуществляет деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, управляет накоплениями по обязательному пенсионному страхованию и является оператором программы долгосрочных сбережений. Денежные средства клиентов НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" застрахованы государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов".

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