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Поручения Путина учли в налоговом законопроекте, заявил Володин
Поручения Путина учли в налоговом законопроекте, заявил Володин - 09.07.2024, ПРАЙМ
Поручения Путина учли в налоговом законопроекте, заявил Володин
Законопроект по совершенствованию налоговой системы доработан депутатами ко второму чтению с учётом поручений президента РФ Владимира Путина, сообщил спикер... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T15:52+0300
2024-07-09T15:52+0300
2024-07-09T16:24+0300
россия
гд
вячеслав володин
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МОСКВА, 9 июл – ПРАЙМ. Законопроект по совершенствованию налоговой системы доработан депутатами ко второму чтению с учётом поручений президента РФ Владимира Путина, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс РФ в рамках совершенствования Налогового законодательства. Документ прошел общественные обсуждения, затем был одобрен правительством и внесен в Госдуму. Депутаты рассматривали законопроект и вносили свои предложения по поправкам ко второму чтению на заседаниях комитета по бюджету и налогам, после их одобрения документ был вынесен на пленарное заседание Госдумы. Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект о внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования налоговой системы. "Законопроект по совершенствованию налоговой системы доработан депутатами ко второму чтению с учётом поручений президента. В частности, повышение НДФЛ не коснётся дополнительных выплат, надбавок, которые получают граждане, работающие в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, а также в других регионах с неблагоприятными или особыми климатическими и экологическими условиями. Это решение нашего президента Владимира Владимировича Путина. Депутаты Госдумы подготовили и приняли соответствующую поправку", - сказал Володин. Он отметил, что налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО увеличивается до 18 тысяч рублей, вместо 6 тысяч, как было предусмотрено на этапе первого чтения. Это станет дополнительным стимулом заниматься спортом, заботиться о своём здоровье. "Также поправками предусмотрен ряд преференций для ИТ-отрасли, радиоэлектроники и малых технологических компаний", - добавил Володин. Председатель Государственной Думы подчеркнул, что "все дополнительные доходы, которые появятся в связи с введением прогрессивной шкалы налоговой ставки, будут зачисляться в федеральный бюджет и направляться на поддержку тех, кто в этом больше всего нуждается - семей с детьми, пенсионеров, ветеранов".
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россия, гд, вячеслав володин
РОССИЯ, ГД, Вячеслав Володин
Поручения Путина учли в налоговом законопроекте, заявил Володин
Володин: проект по налоговой системе доработан в ГД с учетом поручений Путина
МОСКВА, 9 июл – ПРАЙМ. Законопроект по совершенствованию налоговой системы доработан депутатами ко второму чтению с учётом поручений президента РФ Владимира Путина, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс РФ в рамках совершенствования Налогового законодательства. Документ прошел общественные обсуждения, затем был одобрен правительством и внесен в Госдуму. Депутаты рассматривали законопроект и вносили свои предложения по поправкам ко второму чтению на заседаниях комитета по бюджету и налогам, после их одобрения документ был вынесен на пленарное заседание Госдумы.
Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект о внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования налоговой системы.
"Законопроект по совершенствованию налоговой системы доработан депутатами ко второму чтению с учётом поручений президента. В частности, повышение НДФЛ не коснётся дополнительных выплат, надбавок, которые получают граждане, работающие в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, а также в других регионах с неблагоприятными или особыми климатическими и экологическими условиями. Это решение нашего президента Владимира Владимировича Путина. Депутаты Госдумы подготовили и приняли соответствующую поправку", - сказал Володин.
Он отметил, что налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО увеличивается до 18 тысяч рублей, вместо 6 тысяч, как было предусмотрено на этапе первого чтения. Это станет дополнительным стимулом заниматься спортом, заботиться о своём здоровье.
"Также поправками предусмотрен ряд преференций для ИТ-отрасли, радиоэлектроники и малых технологических компаний", - добавил Володин.
Председатель Государственной Думы подчеркнул, что "все дополнительные доходы, которые появятся в связи с введением прогрессивной шкалы налоговой ставки, будут зачисляться в федеральный бюджет и направляться на поддержку тех, кто в этом больше всего нуждается - семей с детьми, пенсионеров, ветеранов".