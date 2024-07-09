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Мишустин отметил прогресс в развитии отечественной робототехники
Мишустин отметил прогресс в развитии отечественной робототехники - 09.07.2024, ПРАЙМ
Мишустин отметил прогресс в развитии отечественной робототехники
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ознакомился с промышленной продукцией и разработками российских компаний на экспозиции международной выставки "Иннопром" в... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T13:51+0300
2024-07-09T13:51+0300
2024-07-09T13:51+0300
робототехника
россия
михаил мишустин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ознакомился с промышленной продукцией и разработками российских компаний на экспозиции международной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге, отметив прогресс в развитии робототехники отечественного производства. Центром экспозиционной части "Иннопрома" стал стенд министерства промышленности и торговли РФ, расположившийся в одном из четырёх павильонов МВЦ "Екатеринбург-Экспо". Свои разработки на нём представили компании из отраслей металлообработки, промышленного IT, индустриальной автоматизации и разработки новых материалов. Премьер осмотрел зону горнодобывающей промышленности и экспозицию, непосредственно посвящённую роботизации производства совместно с главой Минпромторга Антоном Алихановым. В частности, ему представили совместный с БелАЗом проект создания карьерного самосвала на водороде, который сейчас проходит полевые испытания, и промышленную роботизированную линию обработки деталей с роботами российских производителей. "Очень важно, что мы фактически вернулись сегодня в большую промышленность, производящую, в том числе, автоматизированные роботы. Есть уже семь компаний: это челябинские коллеги, пермские коллеги, Казань и Москва, а также двигатели, которые делают в Магнитогорске", - сказал Мишустин, осмотрев производственную линию. "Это уже очень большой задел, потому что у нас есть соответствующие показатели эффективности, по которым мы должны в машиностроении входить в топ-25 стран мира по количеству промышленных роботов", - отметил премьер, имея в виду планы РФ по роботизации на горизонте 2030 года. Также в выставочном павильоне Мишустин ознакомился с разработками научно-технического центра "Новомет", продукцией и инновациями Трубной металлургической компании (ТМК), посетил стенды Башкортостана и Челябинской области. Международная форум-выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, участие в ней принимают представители 60 стран. Экспозиция объединяет более 900 компаний из отраслей машиностроения, металлургии, энергетики и IТ, в том числе 300 компаний из Китая и 40 - из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), которые в этом году выступают партнером мероприятия. Наиболее масштабные стенды на "Иннопроме" представили Ростех, Роскосмос и Росатом; группа "Синара", "КАМАЗ", автозавод "Урал", группа "ГАЗ" и ФГУП "НАМИ"; Сбер и Альфа-Банк; Евраз, ТМК, Новомет и другие компании.
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робототехника, россия, михаил мишустин
Робототехника, РОССИЯ, Михаил Мишустин
Мишустин отметил прогресс в развитии отечественной робототехники
Мишустин на "Иннопроме" отметил прогресс в развитии отечественной робототехники
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ознакомился с промышленной продукцией и разработками российских компаний на экспозиции международной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге, отметив прогресс в развитии робототехники отечественного производства.
Центром экспозиционной части "Иннопрома" стал стенд министерства промышленности и торговли РФ, расположившийся в одном из четырёх павильонов МВЦ "Екатеринбург-Экспо". Свои разработки на нём представили компании из отраслей металлообработки, промышленного IT, индустриальной автоматизации и разработки новых материалов.
Премьер осмотрел зону горнодобывающей промышленности и экспозицию, непосредственно посвящённую роботизации производства совместно с главой Минпромторга Антоном Алихановым. В частности, ему представили совместный с БелАЗом проект создания карьерного самосвала на водороде, который сейчас проходит полевые испытания, и промышленную роботизированную линию обработки деталей с роботами российских производителей.
"Очень важно, что мы фактически вернулись сегодня в большую промышленность, производящую, в том числе, автоматизированные роботы. Есть уже семь компаний: это челябинские коллеги, пермские коллеги, Казань и Москва, а также двигатели, которые делают в Магнитогорске", - сказал Мишустин, осмотрев производственную линию.
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"Это уже очень большой задел, потому что у нас есть соответствующие показатели эффективности, по которым мы должны в машиностроении входить в топ-25 стран мира по количеству промышленных роботов", - отметил премьер, имея в виду планы РФ по роботизации на горизонте 2030 года.
Также в выставочном павильоне Мишустин ознакомился с разработками научно-технического центра "Новомет", продукцией и инновациями Трубной металлургической компании (ТМК), посетил стенды Башкортостана и Челябинской области.
Международная форум-выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, участие в ней принимают представители 60 стран. Экспозиция объединяет более 900 компаний из отраслей машиностроения, металлургии, энергетики и IТ, в том числе 300 компаний из Китая и 40 - из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), которые в этом году выступают партнером мероприятия.
Наиболее масштабные стенды на "Иннопроме" представили Ростех, Роскосмос и Росатом; группа "Синара", "КАМАЗ", автозавод "Урал", группа "ГАЗ" и ФГУП "НАМИ"; Сбер и Альфа-Банк; Евраз, ТМК, Новомет и другие компании.