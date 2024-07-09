https://1prime.ru/20240709/robot-849946774.html

Мишустин отметил прогресс в развитии отечественной робототехники

Мишустин отметил прогресс в развитии отечественной робототехники - 09.07.2024, ПРАЙМ

Мишустин отметил прогресс в развитии отечественной робототехники

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ознакомился с промышленной продукцией и разработками российских компаний на экспозиции международной выставки "Иннопром" в... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T13:51+0300

2024-07-09T13:51+0300

2024-07-09T13:51+0300

робототехника

россия

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848844214_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6a917138967b9a1b6f19f1d0de592332.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ознакомился с промышленной продукцией и разработками российских компаний на экспозиции международной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге, отметив прогресс в развитии робототехники отечественного производства. Центром экспозиционной части "Иннопрома" стал стенд министерства промышленности и торговли РФ, расположившийся в одном из четырёх павильонов МВЦ "Екатеринбург-Экспо". Свои разработки на нём представили компании из отраслей металлообработки, промышленного IT, индустриальной автоматизации и разработки новых материалов. Премьер осмотрел зону горнодобывающей промышленности и экспозицию, непосредственно посвящённую роботизации производства совместно с главой Минпромторга Антоном Алихановым. В частности, ему представили совместный с БелАЗом проект создания карьерного самосвала на водороде, который сейчас проходит полевые испытания, и промышленную роботизированную линию обработки деталей с роботами российских производителей. "Очень важно, что мы фактически вернулись сегодня в большую промышленность, производящую, в том числе, автоматизированные роботы. Есть уже семь компаний: это челябинские коллеги, пермские коллеги, Казань и Москва, а также двигатели, которые делают в Магнитогорске", - сказал Мишустин, осмотрев производственную линию. "Это уже очень большой задел, потому что у нас есть соответствующие показатели эффективности, по которым мы должны в машиностроении входить в топ-25 стран мира по количеству промышленных роботов", - отметил премьер, имея в виду планы РФ по роботизации на горизонте 2030 года. Также в выставочном павильоне Мишустин ознакомился с разработками научно-технического центра "Новомет", продукцией и инновациями Трубной металлургической компании (ТМК), посетил стенды Башкортостана и Челябинской области. Международная форум-выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, участие в ней принимают представители 60 стран. Экспозиция объединяет более 900 компаний из отраслей машиностроения, металлургии, энергетики и IТ, в том числе 300 компаний из Китая и 40 - из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), которые в этом году выступают партнером мероприятия. Наиболее масштабные стенды на "Иннопроме" представили Ростех, Роскосмос и Росатом; группа "Синара", "КАМАЗ", автозавод "Урал", группа "ГАЗ" и ФГУП "НАМИ"; Сбер и Альфа-Банк; Евраз, ТМК, Новомет и другие компании.

https://1prime.ru/20240604/gumanoidy-848809971.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

робототехника, россия, михаил мишустин