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"Было бы здорово". Ответ Москвы на идею Анкары по Украине обрадовал турок - 09.07.2024, ПРАЙМ
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"Было бы здорово". Ответ Москвы на идею Анкары по Украине обрадовал турок
"Было бы здорово". Ответ Москвы на идею Анкары по Украине обрадовал турок - 09.07.2024, ПРАЙМ
"Было бы здорово". Ответ Москвы на идею Анкары по Украине обрадовал турок
Москва поддерживает инициативу Турции по созданию мирной платформы для расширения усилий по урегулированию украинского конфликта, передает турецкое издание... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T15:19+0300
2024-07-09T15:19+0300
политика
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Москва поддерживает инициативу Турции по созданию мирной платформы для расширения усилий по урегулированию украинского конфликта, передает турецкое издание Haber7.Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на неформальном заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств выразил мнение о расширении усилий по достижению мира в интересах прекращения военного конфликта на Украине. Он особенно отметил необходимость создания мирной платформы, которая будет предотвращать разделение и обеспечивать дипломатическое взаимодействие."Согласны с Фиданом! Было бы здорово", — сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что глава российского государства поддерживает дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине."В добрый путь, господин Фидан. Дай Бог, вы внесете вклад в мир в Турции и во всем мире", — заметил один из читателей издания.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, турция
Политика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ
15:19 09.07.2024
 
"Было бы здорово". Ответ Москвы на идею Анкары по Украине обрадовал турок

Haber7: ответ Москвы на идею Анкары по Украине понравился в Турции

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Москва поддерживает инициативу Турции по созданию мирной платформы для расширения усилий по урегулированию украинского конфликта, передает турецкое издание Haber7.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на неформальном заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств выразил мнение о расширении усилий по достижению мира в интересах прекращения военного конфликта на Украине.
Он особенно отметил необходимость создания мирной платформы, которая будет предотвращать разделение и обеспечивать дипломатическое взаимодействие.
"Согласны с Фиданом! Было бы здорово", — сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что глава российского государства поддерживает дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине.
"В добрый путь, господин Фидан. Дай Бог, вы внесете вклад в мир в Турции и во всем мире", — заметил один из читателей издания.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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