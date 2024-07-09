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Краснов поручил проверить перебои с энергоснабжением в Ростовской области - 09.07.2024, ПРАЙМ
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Краснов поручил проверить перебои с энергоснабжением в Ростовской области
Краснов поручил проверить перебои с энергоснабжением в Ростовской области - 09.07.2024, ПРАЙМ
Краснов поручил проверить перебои с энергоснабжением в Ростовской области
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверки в связи с ограничениями подачи электричества в Ростовской области, сообщает пресс-служба... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T22:11+0300
2024-07-09T22:11+0300
энергетика
россия
ростов-на-дону
электричество
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверки в связи с ограничениями подачи электричества в Ростовской области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов дал указание оперативно принять меры по восстановлению прав граждан в связи с многочисленными перебоями в снабжении электричеством в Ростовской области", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что одной из причин отключений стали ограничения, введенные сетевыми компаниями, чтобы предотвратить аварии в сетях из-за возросшей нагрузки в жаркую погоду. В частности, отключения коснулись потребителей Ростова-на-Дону, Батайска, Таганрога, Матвеево-Курганского, Неклиновского и Мясниковского районов. По поручению Краснова, по этим фактам организована проверка. В рамках проверки особое внимание уделят полноте и своевременности работ по повышению качества и надежности электроснабжения, соблюдению допустимой продолжительности перерывов в подаче электроэнергии. Прокуроры потребовали от руководства сетевых организаций в кратчайший срок восстановить подачу электричества, оперативно оповещать граждан о графике ограничения режима потребления и временного отключения в энергосистеме. При этом на текущий момент для минимизации негативных последствий увеличено число дежурных бригад, специальной техники, привлечены дополнительные резервные источники для электроснабжения объектов социальной сферы. Ситуация взята на особый контроль в Генпрокуратуры, отмечается в релизе.
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россия, ростов-на-дону, электричество
Энергетика, РОССИЯ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, электричество
22:11 09.07.2024
 
Краснов поручил проверить перебои с энергоснабжением в Ростовской области

Генпрокуратура поручила проверить перебои с электричеством в Ростовской области

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанк Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов
 Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверки в связи с ограничениями подачи электричества в Ростовской области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов дал указание оперативно принять меры по восстановлению прав граждан в связи с многочисленными перебоями в снабжении электричеством в Ростовской области", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что одной из причин отключений стали ограничения, введенные сетевыми компаниями, чтобы предотвратить аварии в сетях из-за возросшей нагрузки в жаркую погоду. В частности, отключения коснулись потребителей Ростова-на-Дону, Батайска, Таганрога, Матвеево-Курганского, Неклиновского и Мясниковского районов.
По поручению Краснова, по этим фактам организована проверка.
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В рамках проверки особое внимание уделят полноте и своевременности работ по повышению качества и надежности электроснабжения, соблюдению допустимой продолжительности перерывов в подаче электроэнергии.
Прокуроры потребовали от руководства сетевых организаций в кратчайший срок восстановить подачу электричества, оперативно оповещать граждан о графике ограничения режима потребления и временного отключения в энергосистеме. При этом на текущий момент для минимизации негативных последствий увеличено число дежурных бригад, специальной техники, привлечены дополнительные резервные источники для электроснабжения объектов социальной сферы.
Ситуация взята на особый контроль в Генпрокуратуры, отмечается в релизе.
 
ЭнергетикаРОССИЯРОСТОВ-НА-ДОНУэлектричество
 
 
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