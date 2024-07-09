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Рубль держит оборону: нефть падает, но российская валюта не сдается - 09.07.2024, ПРАЙМ
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Рубль держит оборону: нефть падает, но российская валюта не сдается
Рубль держит оборону: нефть падает, но российская валюта не сдается - 09.07.2024, ПРАЙМ
Рубль держит оборону: нефть падает, но российская валюта не сдается
В понедельник, 8 июля, по итогам дня рубль закрылся в плюсе. Пара доллар/рубль снизилась на 0,18%, до 88,33 рубля, евро/рубль - на 0,17%, до 95,19 рубля,... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T08:37+0300
2024-07-09T09:21+0300
мнения аналитиков
рубль
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. В понедельник, 8 июля, по итогам дня рубль закрылся в плюсе. Пара доллар/рубль снизилась на 0,18%, до 88,33 рубля, евро/рубль - на 0,17%, до 95,19 рубля, юань/рубль - на 0,52%, до 11,91 рубля. Центральный банк России установил официальные курсы валют на 9 июля: 88,1688 рубля за доллар и 95,6624 рубля за евро. Торги на Мосбирже открылись снижением по рублю, но он быстро сгруппировался и перешел в наступление по всей линии рынка. Одним из факторов, способствующих положительной динамике рубля, может быть продолжительное ослабление доллара США на глобальном рынке. Также рубль держится за счет снижения спроса со стороны импортеров. Падение рублевых пар было ограниченным, поскольку Министерство финансов РФ объявило о планах по покупке валюты в рамках бюджетного правила на сумму 124 миллиарда рублей в июле. На фоне этого ежедневные продажи валюты Центробанком сократятся с восьми миллиардов до трех миллиардов рублей. Кроме того, в понедельник наблюдалось небольшое снижение цен на нефть. Нефть могла подешеветь из-за понижения статуса тропического шторма "Берил" после снижения скорости ветра. Общерыночные опасения по поводу перебоев в поставках из-за него уменьшились. Скорее всего, он не окажет существенного влияния на внутренний нефтяной рынок США. Ослабление геополитической напряженности в связи с возобновлением переговоров о прекращении огня между Израилем и ХАМАС также оказывало давление на нефтяной рынок. Во вторник, 9 июля, на торгах в Азии баррель Brent стоит 85,48 доллара. Следим за уровнем 85,20 доллара - техническим уровнем, который важен для покупателей. Если он будет пробит, то сопротивление 87,50 доллара может устоять до 15-17 июля. Инвесторы в энергетическом секторе будут ждать данных по еженедельным запасам от API и EIA, которые выйдут во вторник и среду соответственно. Нисходящая коррекция на нефть будет давить на рубль. В паре доллар/рубль ожидаю продолжения бокового движения под уровнем 90 рублей. Валютный рынок адаптируется к новым условиям, поэтому мы наблюдаем некоторую стабильность по рублю. Индекс Мосбиржи упал на 0,53%, до 3132,58 п., индекс РТС - на 0,57%, до 1119,25 п. Укрепление рубля давит на фондовый рынок. Индекс IMOEX торгуется в диапазоне 3000 - 3225. Поскольку рубль стабилен, индекс может простоять в нем еще пару дней.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рубль
Мнения аналитиков, рубль
08:37 09.07.2024 (обновлено: 09:21 09.07.2024)
 
Рубль держит оборону: нефть падает, но российская валюта не сдается

Аналитик Антонов: рубль держит оборону на фоне падения цен на нефть

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. В понедельник, 8 июля, по итогам дня рубль закрылся в плюсе. Пара доллар/рубль снизилась на 0,18%, до 88,33 рубля, евро/рубль - на 0,17%, до 95,19 рубля, юань/рубль - на 0,52%, до 11,91 рубля. Центральный банк России установил официальные курсы валют на 9 июля: 88,1688 рубля за доллар и 95,6624 рубля за евро.

Торги на Мосбирже открылись снижением по рублю, но он быстро сгруппировался и перешел в наступление по всей линии рынка. Одним из факторов, способствующих положительной динамике рубля, может быть продолжительное ослабление доллара США на глобальном рынке. Также рубль держится за счет снижения спроса со стороны импортеров.

Падение рублевых пар было ограниченным, поскольку Министерство финансов РФ объявило о планах по покупке валюты в рамках бюджетного правила на сумму 124 миллиарда рублей в июле. На фоне этого ежедневные продажи валюты Центробанком сократятся с восьми миллиардов до трех миллиардов рублей.

Кроме того, в понедельник наблюдалось небольшое снижение цен на нефть. Нефть могла подешеветь из-за понижения статуса тропического шторма "Берил" после снижения скорости ветра. Общерыночные опасения по поводу перебоев в поставках из-за него уменьшились. Скорее всего, он не окажет существенного влияния на внутренний нефтяной рынок США. Ослабление геополитической напряженности в связи с возобновлением переговоров о прекращении огня между Израилем и ХАМАС также оказывало давление на нефтяной рынок.

Во вторник, 9 июля, на торгах в Азии баррель Brent стоит 85,48 доллара. Следим за уровнем 85,20 доллара - техническим уровнем, который важен для покупателей. Если он будет пробит, то сопротивление 87,50 доллара может устоять до 15-17 июля. Инвесторы в энергетическом секторе будут ждать данных по еженедельным запасам от API и EIA, которые выйдут во вторник и среду соответственно.

Нисходящая коррекция на нефть будет давить на рубль. В паре доллар/рубль ожидаю продолжения бокового движения под уровнем 90 рублей. Валютный рынок адаптируется к новым условиям, поэтому мы наблюдаем некоторую стабильность по рублю.

Индекс Мосбиржи упал на 0,53%, до 3132,58 п., индекс РТС - на 0,57%, до 1119,25 п. Укрепление рубля давит на фондовый рынок. Индекс IMOEX торгуется в диапазоне 3000 - 3225. Поскольку рубль стабилен, индекс может простоять в нем еще пару дней.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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