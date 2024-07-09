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Индийская компания сохраняет участие в "Сахалине-1", сообщил Новак

Индийская компания сохраняет участие в "Сахалине-1", сообщил Новак - 09.07.2024, ПРАЙМ

Индийская компания сохраняет участие в "Сахалине-1", сообщил Новак

Индийская ONGC сохраняет свое участие в проекте "Сахалин-1", идет процесс переоформления ее доли, сообщил первый вице-премьер Александр Новак. | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T16:09+0300

2024-07-09T16:09+0300

2024-07-09T16:09+0300

энергетика

"сахалин-1"

александр новак

индия

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Индийская ONGC сохраняет свое участие в проекте "Сахалин-1", идет процесс переоформления ее доли, сообщил первый вице-премьер Александр Новак. "Индийская компания сохраняет свое участие в "Сахалине-1". Процесс просто переоформления, оформления этой доли - он сейчас происходит", - сказал он журналистам. Президент России Владимир Путин в октябре 2022 года распорядился создать российского оператора СРП-проекта "Сахалин-1", которому перейдут права и обязанности американской Exxon Neftegaz limited, владеющей 30% в проекте. Управляющей новым оператором стала структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф" с долей 20% в проекте. Иностранные участники, японская Sodeco и индийская ONGC, владеющие 30% и 20% в "Сахалине-1" соответственно, подтвердили намерение остаться. Exxon с марта 2022 года находится в процессе выхода.

индия

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"сахалин-1", александр новак, индия