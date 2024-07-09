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ФТС отметила рост положительного сальдо торгового баланса России - 09.07.2024, ПРАЙМ
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ФТС отметила рост положительного сальдо торгового баланса России
ФТС отметила рост положительного сальдо торгового баланса России - 09.07.2024, ПРАЙМ
ФТС отметила рост положительного сальдо торгового баланса России
Положительное сальдо торгового баланса за январь-май 2024 года составило 64,3 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T16:05+0300
2024-07-09T16:05+0300
экономика
россия
фтс
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса за январь-май 2024 года составило 64,3 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,27%, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. По данным ФТС, объем внешней торговли России в январе-мае 2024 года составил 279,9 миллиарда долларов. В частности, экспорт составил 172,1 миллиарда долларов, импорт - 107,8 миллиарда долларов. Экспорт РФ в январе-мае снизился на 0,5% в годовом выражении, импорт - на 9,2%. Экспорт из России в страны Азии за первые пять месяцев года составил 130,4 миллиарда долларов - рост на 10% в годовом выражении, импорт оттуда - 71,8 миллиарда долларов (снижение на 4,3% год к году).
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россия, фтс
Экономика, РОССИЯ, ФТС
16:05 09.07.2024
 
ФТС отметила рост положительного сальдо торгового баланса России

ФТС: положительное сальдо торгового баланса в январе-мае выросло до $64,3 млрд

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФТС России
ФТС России - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса за январь-май 2024 года составило 64,3 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,27%, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
По данным ФТС, объем внешней торговли России в январе-мае 2024 года составил 279,9 миллиарда долларов. В частности, экспорт составил 172,1 миллиарда долларов, импорт - 107,8 миллиарда долларов.
Экспорт РФ в январе-мае снизился на 0,5% в годовом выражении, импорт - на 9,2%.
Экспорт из России в страны Азии за первые пять месяцев года составил 130,4 миллиарда долларов - рост на 10% в годовом выражении, импорт оттуда - 71,8 миллиарда долларов (снижение на 4,3% год к году).
 
ЭкономикаРОССИЯФТС
 
 
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