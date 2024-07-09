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Швейцария ввела запрет на рекламу для российских СМИ, включая РИА Новости - 09.07.2024, ПРАЙМ
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Швейцария ввела запрет на рекламу для российских СМИ, включая РИА Новости
Швейцария ввела запрет на рекламу для российских СМИ, включая РИА Новости - 09.07.2024, ПРАЙМ
Швейцария ввела запрет на рекламу для российских СМИ, включая РИА Новости
В рамках нового пакета антироссийских рестрикций Швейцария ввела запрет на рекламу нескольких российких средств массовой информации. Об этом сообщается в... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T13:43+0300
2024-07-09T13:43+0300
россия
швейцария
санкции против рф
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. В рамках нового пакета антироссийских рестрикций Швейцария ввела запрет на рекламу нескольких российких средств массовой информации. Об этом сообщается в заявлении швейцарского правительства.Согласно материалу, нововведенный запрет на рекламу распространяется на Voice of Europe, РИА Новости, "Известия" и "Российскую газету". Отмечается, что подобное решение обусловлено "продолжающимися российскими кампаниями пропаганды и дезинформации".
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ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
россия, швейцария, санкции против рф
РОССИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, санкции против РФ
13:43 09.07.2024
 
Швейцария ввела запрет на рекламу для российских СМИ, включая РИА Новости

Швейцария ввела запрет на рекламу в отношении четырех СМИ, включая РИА Новости

© fotolia.com / PXWЦюрих, Швейцария
Цюрих, Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© fotolia.com / PXW
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. В рамках нового пакета антироссийских рестрикций Швейцария ввела запрет на рекламу нескольких российких средств массовой информации. Об этом сообщается в заявлении швейцарского правительства.
Согласно материалу, нововведенный запрет на рекламу распространяется на Voice of Europe, РИА Новости, "Известия" и "Российскую газету". Отмечается, что подобное решение обусловлено "продолжающимися российскими кампаниями пропаганды и дезинформации".
 
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