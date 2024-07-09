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Швейцария ввела запрет на рекламу для российских СМИ, включая РИА Новости

Швейцария ввела запрет на рекламу для российских СМИ, включая РИА Новости - 09.07.2024, ПРАЙМ

Швейцария ввела запрет на рекламу для российских СМИ, включая РИА Новости

В рамках нового пакета антироссийских рестрикций Швейцария ввела запрет на рекламу нескольких российких средств массовой информации. Об этом сообщается в... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T13:43+0300

2024-07-09T13:43+0300

2024-07-09T13:43+0300

россия

швейцария

санкции против рф

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. В рамках нового пакета антироссийских рестрикций Швейцария ввела запрет на рекламу нескольких российких средств массовой информации. Об этом сообщается в заявлении швейцарского правительства.Согласно материалу, нововведенный запрет на рекламу распространяется на Voice of Europe, РИА Новости, "Известия" и "Российскую газету". Отмечается, что подобное решение обусловлено "продолжающимися российскими кампаниями пропаганды и дезинформации".

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россия, швейцария, санкции против рф