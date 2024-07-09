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РФ ответит на рестрикции Черногории в отношении российских СМИ

РФ ответит на рестрикции Черногории в отношении российских СМИ - 09.07.2024, ПРАЙМ

РФ ответит на рестрикции Черногории в отношении российских СМИ

РФ асимметрично ответит на рестрикции Черногории в отношении российских СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T20:25+0300

2024-07-09T20:25+0300

2024-07-09T20:25+0300

политика

черногория

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запрет

вещание

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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. РФ асимметрично ответит на рестрикции Черногории в отношении российских СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В комментарии, размещенном на сайте МИД России, говорится, что "Агентство по электронным СМИ Черногории предписано компетентным органам страны и местным телекоммуникационным компаниям до 10 июля прекратить вещание ряда российских СМИ".Речь идет о 20 отечественных медиаоператорах, включая "Первый канал", "Россию 1", RT, "Спутник", НТВ, РЕН ТВ и других. Она указала, что запрет Черногории подразумевает запрет на спутниковое, кабельное вещание российских СМИ, включая распространение материалов в интернете. Захарова пояснила, что "этот шаг является не более чем попыткой задним числом юридически оформить ситуацию, сложившуюся еще в начале 2022 года", когда власти Черногории веерно блокировали доступные в стране российские вещатели."Расцениваем очередной выпад черногорского правительства как враждебный акт неприкрытой цензуры, призванный, с одной стороны, придать видимость законности грубейшим нарушениям медиасвобод, а с другой – выслужиться перед есовским Брюсселем в надежде на заветный прогресс на "евродорожке", — подчеркнула она.Захарова заявила, что ради русофобской повестки там готовы продолжать курс разрушения демократических основ своего общества, лишая граждан права на доступ к информации. Эти недружественные действия России не останутся без ответа.

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черногория, сми, запрет, вещание