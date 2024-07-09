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В Роспатенте прокомментировали санкции ЕС в отношении ИС из России
В Роспатенте прокомментировали санкции ЕС в отношении ИС из России - 09.07.2024, ПРАЙМ
В Роспатенте прокомментировали санкции ЕС в отношении ИС из России
Санкции Евросоюза в отношении России касательно интеллектуальной собственности приведут к необратимым последствиям для глобальной системы этой отрасли, заявил... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T21:24+0300
2024-07-09T21:24+0300
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Санкции Евросоюза в отношении России касательно интеллектуальной собственности приведут к необратимым последствиям для глобальной системы этой отрасли, заявил руководитель Роспатента Юрий Зубов. В июне Советом Евросоюза был принят 14-й пакет ограничительных мер, который затронул интеллектуальную собственность российских заявителей и правообладателей. Так, ведомствам Евросоюза запрещено принимать заявки на регистрацию ИС от граждан России, зарегистрированных и пребывающих в России физических и юридических лиц. "Делегация Российской Федерации решительно осуждает деструктивные действия ЕС, которые идут вразрез с буквой и духом основополагающих международных договоров в сфере ИС… Подчеркиваем, что данные действия ЕС приведут к необратимым и непредсказуемым последствиям для глобальной системы интеллектуальной собственности", — сказал Зубов, выступая в Женеве на заседании Ассамблей государств-членов Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). По его словам, Российская Федерация строго соблюдает все взятые на себя международные обязательства и не допускает какой-либо дискриминации и ущемления прав на своей территории. "Ситуация в мировой экономике не нарушила устойчивости российской системы ИС, которая продолжает стабильно функционировать и развиваться", - отметил глава Роспатента. Уточняется, что за прошедший год зафиксирован тренд на существенное увеличение числа изобретений и товарных знаков от российских заявителей. "Прирост заявок на изобретения составил 9%, а активность наших заявителей в области охраны собственных брендов увеличилась на 37%", — заключил Зубов.
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европа, россия, роспатент
Политика, ЕВРОПА, РОССИЯ, Роспатент
В Роспатенте прокомментировали санкции ЕС в отношении ИС из России
Роспатент: Санкции ЕС в адрес России по ИС грозят мировой системе
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Санкции Евросоюза в отношении России касательно интеллектуальной собственности приведут к необратимым последствиям для глобальной системы этой отрасли, заявил руководитель Роспатента Юрий Зубов.
В июне Советом Евросоюза был принят 14-й пакет ограничительных мер, который затронул интеллектуальную собственность российских заявителей и правообладателей. Так, ведомствам Евросоюза запрещено принимать заявки на регистрацию ИС от граждан России, зарегистрированных и пребывающих в России физических и юридических лиц.
"Делегация Российской Федерации решительно осуждает деструктивные действия ЕС, которые идут вразрез с буквой и духом основополагающих международных договоров в сфере ИС… Подчеркиваем, что данные действия ЕС приведут к необратимым и непредсказуемым последствиям для глобальной системы интеллектуальной собственности", — сказал Зубов, выступая в Женеве на заседании Ассамблей государств-членов Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).
По его словам, Российская Федерация строго соблюдает все взятые на себя международные обязательства и не допускает какой-либо дискриминации и ущемления прав на своей территории.
Роспатент зарегистрировал товарный знак ушедшего из России Jägermeister
"Ситуация в мировой экономике не нарушила устойчивости российской системы ИС, которая продолжает стабильно функционировать и развиваться", - отметил глава Роспатента.
Уточняется, что за прошедший год зафиксирован тренд на существенное увеличение числа изобретений и товарных знаков от российских заявителей.
"Прирост заявок на изобретения составил 9%, а активность наших заявителей в области охраны собственных брендов увеличилась на 37%", — заключил Зубов.