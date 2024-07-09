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Сбербанк заработал чистую прибыль по РСБУ в 768,7 миллиарда рублей

Сбербанк заработал чистую прибыль по РСБУ в 768,7 миллиарда рублей - 09.07.2024, ПРАЙМ

Сбербанк заработал чистую прибыль по РСБУ в 768,7 миллиарда рублей

Сбербанк в первом полугодии 2024 года заработал чистую прибыль по РСБУ в 768,7 миллиарда рублей, что на 5,6% больше показателя годичной давности, сообщил банк. | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T09:58+0300

2024-07-09T09:58+0300

2024-07-09T10:29+0300

сбербанк

чистая прибыль

отчетность по рсбу

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Сбербанк в первом полугодии 2024 года заработал чистую прибыль по РСБУ в 768,7 миллиарда рублей, что на 5,6% больше показателя годичной давности, сообщил банк."Сегодня мы подводим итоги первого полугодия 2024 года. Чистая прибыль "Сбера" выросла на 5,6% год к году, до 768,7 миллиарда рублей при рентабельности капитала 22,9%", - приводится в сообщении заявление главы банка Германа Грефа.Отмечается, что в июне Сбербанк заработал 140,3 миллиарда рублей чистой прибыли (рост на 1,1% год к году), рентабельность капитала за месяц составила 24,8%.Расходы на резервы под возможные кредитные убытки за первое полугодие выросли на 22,5% и составили 267,4 миллиарда рублей, за июнь - на 87,3%, до 14,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении.Количество розничных клиентов выросло с начала года на 0,5 миллиона человек, до 109 миллионов. Число активных корпоративных клиентов составило 3,2 миллиона компаний, отмечается там.

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сбербанк, чистая прибыль, отчетность по рсбу