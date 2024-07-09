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FT: в Европе появилась страна, играющая против США, России, Китая и ЕС
FT: в Европе появилась страна, играющая против США, России, Китая и ЕС - 09.07.2024, ПРАЙМ
FT: в Европе появилась страна, играющая против США, России, Китая и ЕС
Сделка Сербии с США по редевелопменту здания бывшего Минобороны Югославии, которое серьезно пострадало от бомбардировок НАТО, отражает желание Запада разорвать... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T12:57+0300
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БЕЛГРАД, 9 июл - ПРАЙМ. Сделка Сербии с США по редевелопменту здания бывшего Минобороны Югославии, которое серьезно пострадало от бомбардировок НАТО, отражает желание Запада разорвать связи Белграда с Москвой, передает Financial Times.Согласно данным издания, на месте здания планируется построить роскошный отель и жилой комплекс, строительство которых профинансируют американские инвесторы. Один из инвесторов — Джаред Кушнер, зять бывшего президента США Дональда Трампа, возглавляющий Affinity Partners, инвестиционный фонд, поддерживаемый Саудовской Аравией. Сделка также связана с Ричардом Гренеллом, бывшим помощником администрации Трампа и посредником сделки.Кроме того, несмотря на сближение с США, Сербия активно налаживает связь с Китаем. В то же время, Александр Вучич укрепляет связи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и стремится сотрудничать с ЕС, чтобы помочь разработать потенциально крупнейший в Европе литиевый рудник в западной Сербии - проект стоимостью в несколько миллиардов евро.Отмечается, что Гренелл, откровенный, если не сказать агрессивный, союзник Трампа, которого прочат в потенциальные госсекретари, если бывший президент выиграет второй срок, ранее уже выдвигаг идею инвестиций в Балканы."Я считаю, что мы сделали значительные шаги в направлении отдаления Сербии от влияния России и Китая и сближения с США", — заявил он в беседе с изданием.Тем не менее, чтобы упредить критику сделки со стороны влиятельного правого сербского лобби, настроенного резко в пользу Москвы, инвесторы обязались построить на месте министерства мемориал в память о жертвах натовских бомбардировок, заключили в издании.
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Политика, СЕРБИЯ, США, РОССИЯ
FT: в Европе появилась страна, играющая против США, России, Китая и ЕС
Financial Times: Сербия играет против США, России, Китая и ЕС
БЕЛГРАД, 9 июл - ПРАЙМ.
Сделка Сербии с США по редевелопменту здания бывшего Минобороны Югославии, которое серьезно пострадало от бомбардировок НАТО, отражает желание Запада разорвать связи Белграда с Москвой, передает
Financial Times.
Согласно данным издания, на месте здания планируется построить роскошный отель и жилой комплекс, строительство которых профинансируют американские инвесторы. Один из инвесторов — Джаред Кушнер, зять бывшего президента США Дональда Трампа, возглавляющий Affinity Partners, инвестиционный фонд, поддерживаемый Саудовской Аравией. Сделка также связана с Ричардом Гренеллом, бывшим помощником администрации Трампа и посредником сделки.
Кроме того, несмотря на сближение с США, Сербия активно налаживает связь с Китаем. В то же время, Александр Вучич укрепляет связи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и стремится сотрудничать с ЕС, чтобы помочь разработать потенциально крупнейший в Европе литиевый рудник в западной Сербии - проект стоимостью в несколько миллиардов евро.
Отмечается, что Гренелл, откровенный, если не сказать агрессивный, союзник Трампа, которого прочат в потенциальные госсекретари, если бывший президент выиграет второй срок, ранее уже выдвигаг идею инвестиций в Балканы.
"Я считаю, что мы сделали значительные шаги в направлении отдаления Сербии от влияния России и Китая и сближения с США", — заявил он в беседе с изданием.
Тем не менее, чтобы упредить критику сделки со стороны влиятельного правого сербского лобби, настроенного резко в пользу Москвы, инвесторы обязались построить на месте министерства мемориал в память о жертвах натовских бомбардировок, заключили в издании.
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