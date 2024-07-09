https://1prime.ru/20240709/sevmorput-849941701.html

Россия и Индия освоят транзитный потенциал СМП, заявил "Росатом"

Россия и Индия освоят транзитный потенциал СМП, заявил "Росатом" - 09.07.2024, ПРАЙМ

Россия и Индия освоят транзитный потенциал СМП, заявил "Росатом"

Россия и Индия ведут диалог о совместном освоении транзитного потенциала Северного морского пути (СМП), страны в том числе прорабатывают варианты организации... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T12:10+0300

2024-07-09T12:10+0300

2024-07-09T12:16+0300

севморпуть

россия

индия

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/84056/20/840562036_0:218:2865:1830_1920x0_80_0_0_83399f444a436c3e790682061b29da9a.jpg

МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Россия и Индия ведут диалог о совместном освоении транзитного потенциала Северного морского пути (СМП), страны в том числе прорабатывают варианты организации линии по международному контейнерному транзиту, сообщили в пресс-службе "Росатома"."Идет диалог с индийскими партнерами о совместном освоении транзитного потенциала Северного морского пути", - говорится в справочных материалах, подготовленных к посещению президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди павильона "АТОМ" на ВДНХ.В "Росатоме" также отметили, что стороны прорабатывают варианты кооперации "в рамках проекта "Евроазиатский контейнерный транзит", направленного на организацию пилотной линии по международному контейнерному транзиту через СМП"."Профильные организации России и Индии обсуждают возможности системных поставок российских энергоресурсов (нефть, уголь и сжиженный природный газ) из северо-западных портов России по СМП в порты Индии с перевалкой в российских дальневосточных портах", - добавляется в справочных материалах.

https://1prime.ru/20240626/arktika-849479416.html

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

севморпуть, россия, индия, росатом