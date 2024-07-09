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Россия и Индия освоят транзитный потенциал СМП, заявил "Росатом" - 09.07.2024, ПРАЙМ
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Россия и Индия освоят транзитный потенциал СМП, заявил "Росатом"
Россия и Индия освоят транзитный потенциал СМП, заявил "Росатом" - 09.07.2024, ПРАЙМ
Россия и Индия освоят транзитный потенциал СМП, заявил "Росатом"
Россия и Индия ведут диалог о совместном освоении транзитного потенциала Северного морского пути (СМП), страны в том числе прорабатывают варианты организации... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T12:10+0300
2024-07-09T12:16+0300
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Россия и Индия ведут диалог о совместном освоении транзитного потенциала Северного морского пути (СМП), страны в том числе прорабатывают варианты организации линии по международному контейнерному транзиту, сообщили в пресс-службе "Росатома"."Идет диалог с индийскими партнерами о совместном освоении транзитного потенциала Северного морского пути", - говорится в справочных материалах, подготовленных к посещению президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди павильона "АТОМ" на ВДНХ.В "Росатоме" также отметили, что стороны прорабатывают варианты кооперации "в рамках проекта "Евроазиатский контейнерный транзит", направленного на организацию пилотной линии по международному контейнерному транзиту через СМП"."Профильные организации России и Индии обсуждают возможности системных поставок российских энергоресурсов (нефть, уголь и сжиженный природный газ) из северо-западных портов России по СМП в порты Индии с перевалкой в российских дальневосточных портах", - добавляется в справочных материалах.
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севморпуть, россия, индия, росатом
Севморпуть, РОССИЯ, ИНДИЯ, Росатом
12:10 09.07.2024 (обновлено: 12:16 09.07.2024)
 
Россия и Индия освоят транзитный потенциал СМП, заявил "Росатом"

"Росатом": РФ и Индия обсуждают совместное освоение транзитного потенциала СМП

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкСтроительство морского порта "Лавна" в Мурманской области
Строительство морского порта Лавна в Мурманской области - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Россия и Индия ведут диалог о совместном освоении транзитного потенциала Северного морского пути (СМП), страны в том числе прорабатывают варианты организации линии по международному контейнерному транзиту, сообщили в пресс-службе "Росатома".
"Идет диалог с индийскими партнерами о совместном освоении транзитного потенциала Северного морского пути", - говорится в справочных материалах, подготовленных к посещению президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди павильона "АТОМ" на ВДНХ.
В "Росатоме" также отметили, что стороны прорабатывают варианты кооперации "в рамках проекта "Евроазиатский контейнерный транзит", направленного на организацию пилотной линии по международному контейнерному транзиту через СМП".
"Профильные организации России и Индии обсуждают возможности системных поставок российских энергоресурсов (нефть, уголь и сжиженный природный газ) из северо-западных портов России по СМП в порты Индии с перевалкой в российских дальневосточных портах", - добавляется в справочных материалах.
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СевморпутьРОССИЯИНДИЯРосатом
 
 
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