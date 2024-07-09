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РФ создаст площадку, которая свяжет Севморпуть с другими маршрутами - 09.07.2024, ПРАЙМ
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РФ создаст площадку, которая свяжет Севморпуть с другими маршрутами
РФ создаст площадку, которая свяжет Севморпуть с другими маршрутами - 09.07.2024, ПРАЙМ
РФ создаст площадку, которая свяжет Севморпуть с другими маршрутами
Россия создает на Дальнем Востоке площадку, которая свяжет Северный морской путь с другими маршрутами. Это показал президент РФ Владимир Путин премьеру Индии... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T14:17+0300
2024-07-09T14:17+0300
севморпуть
россия
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Россия создает на Дальнем Востоке площадку, которая свяжет Северный морской путь с другими маршрутами. Это показал президент РФ Владимир Путин премьеру Индии Нарендре Моди на интерактивной карте во время осмотра экспозиции павильона "Атом" на ВДНХ. Руководителям двух стран продемонстрировали модель перспективного атомохода проекта "Лидер". "Будет идти по любому льду с коммерческой скоростью!" - указал президент РФ. Российский лидер, обратившись к интерактивной карте с маршрутами, отметил, что "Северный морской путь - самый удобный путь", и он быстрее других морских направлений, например Суэцкого. "Тут только лед - но для льда у нас есть ледокол", - с усмешкой указал Путин на перспективный атомоход. Глава государства отметил на карте район Чукотки и Камчатки, где оканчивается Севморпуть, но отдельно выделил Сахалин. Там, указал Путин, "складируют большое количество (контейнеров для сжиженного газа) LNG", которые потом можно будет направить дальше. "Работа (над созданием удобной складской перехватывающей площадки) здесь уже идет", - отметил президент РФ.
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севморпуть, россия
Севморпуть, РОССИЯ
14:17 09.07.2024
 
РФ создаст площадку, которая свяжет Севморпуть с другими маршрутами

РФ создает на Дальнем Востоке площадку, которая свяжет СМП с другими маршрутами

© РИА Новости . Вадим Жернов | Перейти в медиабанк" Атомный ледокол проводит караван судов
Атомный ледокол проводит караван судов - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Вадим Жернов
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Россия создает на Дальнем Востоке площадку, которая свяжет Северный морской путь с другими маршрутами. Это показал президент РФ Владимир Путин премьеру Индии Нарендре Моди на интерактивной карте во время осмотра экспозиции павильона "Атом" на ВДНХ.
Руководителям двух стран продемонстрировали модель перспективного атомохода проекта "Лидер". "Будет идти по любому льду с коммерческой скоростью!" - указал президент РФ.
Российский лидер, обратившись к интерактивной карте с маршрутами, отметил, что "Северный морской путь - самый удобный путь", и он быстрее других морских направлений, например Суэцкого. "Тут только лед - но для льда у нас есть ледокол", - с усмешкой указал Путин на перспективный атомоход.
Глава государства отметил на карте район Чукотки и Камчатки, где оканчивается Севморпуть, но отдельно выделил Сахалин. Там, указал Путин, "складируют большое количество (контейнеров для сжиженного газа) LNG", которые потом можно будет направить дальше. "Работа (над созданием удобной складской перехватывающей площадки) здесь уже идет", - отметил президент РФ.
Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
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