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Шольц заявил, что его не беспокоит физическое состояние Байдена - 09.07.2024, ПРАЙМ
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Шольц заявил, что его не беспокоит физическое состояние Байдена
Шольц заявил, что его не беспокоит физическое состояние Байдена - 09.07.2024, ПРАЙМ
Шольц заявил, что его не беспокоит физическое состояние Байдена
Физическое состояние американского президента Джо Байдена не вызывает никакого беспокойства, рассказал канцлер Германии Олаф Шольц в ходе пресс-конференции... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T13:19+0300
2024-07-09T13:19+0300
германия
нато
сша
олаф шольц
джо байден
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Физическое состояние американского президента Джо Байдена не вызывает никакого беспокойства, рассказал канцлер Германии Олаф Шольц в ходе пресс-конференции перед поездкой на саммит Североатлантического альянса в столице США.Транляция велась на официальном государственном канале Phoenix."Нет, такого беспокойства у меня нет. Из многочисленных разговоров, которые у меня были с президентом США, я знаю, что он вместе с нами очень хорошо и очень чётко подготовился к этому саммиту", - сказал канцлер в ответ на вопрос о состоянии Байдена.Шольц также поделился своей уверенностью в том, что грядущий саммит НАТО будет успешный, так как многие решения были заранее обговорены в ходе тесного взаимодействия между Германией и США.Конференция НАТО в Вашингтоне пройдет с 9 по 11 июля 2024 года в американской столице и будет посвящен 75-летию альянса. Конференция была официально предложена в 2023 году во время Саммита НАТО в Вильнюсе.
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германия, нато, сша, олаф шольц, джо байден
ГЕРМАНИЯ, НАТО, США, Олаф Шольц, Джо Байден
13:19 09.07.2024
 
Шольц заявил, что его не беспокоит физическое состояние Байдена

Шольц заявил, что он не беспокоится насчет состояния Джо Байдена

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкОлаф Шольц
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Физическое состояние американского президента Джо Байдена не вызывает никакого беспокойства, рассказал канцлер Германии Олаф Шольц в ходе пресс-конференции перед поездкой на саммит Североатлантического альянса в столице США.
Транляция велась на официальном государственном канале Phoenix.
"Нет, такого беспокойства у меня нет. Из многочисленных разговоров, которые у меня были с президентом США, я знаю, что он вместе с нами очень хорошо и очень чётко подготовился к этому саммиту", - сказал канцлер в ответ на вопрос о состоянии Байдена.
Шольц также поделился своей уверенностью в том, что грядущий саммит НАТО будет успешный, так как многие решения были заранее обговорены в ходе тесного взаимодействия между Германией и США.
Конференция НАТО в Вашингтоне пройдет с 9 по 11 июля 2024 года в американской столице и будет посвящен 75-летию альянса. Конференция была официально предложена в 2023 году во время Саммита НАТО в Вильнюсе.
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ГЕРМАНИЯНАТОСШАОлаф ШольцДжо Байден
 
 
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