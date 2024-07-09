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Шольц заявил, что его не беспокоит физическое состояние Байдена
Шольц заявил, что его не беспокоит физическое состояние Байдена - 09.07.2024, ПРАЙМ
Шольц заявил, что его не беспокоит физическое состояние Байдена
Физическое состояние американского президента Джо Байдена не вызывает никакого беспокойства, рассказал канцлер Германии Олаф Шольц в ходе пресс-конференции... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T13:19+0300
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Физическое состояние американского президента Джо Байдена не вызывает никакого беспокойства, рассказал канцлер Германии Олаф Шольц в ходе пресс-конференции перед поездкой на саммит Североатлантического альянса в столице США.Транляция велась на официальном государственном канале Phoenix."Нет, такого беспокойства у меня нет. Из многочисленных разговоров, которые у меня были с президентом США, я знаю, что он вместе с нами очень хорошо и очень чётко подготовился к этому саммиту", - сказал канцлер в ответ на вопрос о состоянии Байдена.Шольц также поделился своей уверенностью в том, что грядущий саммит НАТО будет успешный, так как многие решения были заранее обговорены в ходе тесного взаимодействия между Германией и США.Конференция НАТО в Вашингтоне пройдет с 9 по 11 июля 2024 года в американской столице и будет посвящен 75-летию альянса. Конференция была официально предложена в 2023 году во время Саммита НАТО в Вильнюсе.
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германия, нато, сша, олаф шольц, джо байден
ГЕРМАНИЯ, НАТО, США, Олаф Шольц, Джо Байден
Шольц заявил, что его не беспокоит физическое состояние Байдена
Шольц заявил, что он не беспокоится насчет состояния Джо Байдена
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Физическое состояние американского президента Джо Байдена не вызывает никакого беспокойства, рассказал канцлер Германии Олаф Шольц в ходе пресс-конференции перед поездкой на саммит Североатлантического альянса в столице США.
Транляция велась на официальном государственном канале Phoenix.
"Нет, такого беспокойства у меня нет. Из многочисленных разговоров, которые у меня были с президентом США, я знаю, что он вместе с нами очень хорошо и очень чётко подготовился к этому саммиту", - сказал канцлер в ответ на вопрос о состоянии Байдена.
Шольц также поделился своей уверенностью в том, что грядущий саммит НАТО будет успешный, так как многие решения были заранее обговорены в ходе тесного взаимодействия между Германией и США.
Конференция НАТО в Вашингтоне пройдет с 9 по 11 июля 2024 года в американской столице и будет посвящен 75-летию альянса. Конференция была официально предложена в 2023 году во время Саммита НАТО в Вильнюсе.
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