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Торговля РФ с ШОС в 2023 году выросла почти до 333 миллиардов долларов - 09.07.2024, ПРАЙМ
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Торговля РФ с ШОС в 2023 году выросла почти до 333 миллиардов долларов
Торговля РФ с ШОС в 2023 году выросла почти до 333 миллиардов долларов - 09.07.2024, ПРАЙМ
Торговля РФ с ШОС в 2023 году выросла почти до 333 миллиардов долларов
Объем торговли России странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2023 году увеличился почти на 25%, до 333 миллиардов долларов, сообщил глава... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T10:10+0300
2024-07-09T10:11+0300
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - ПРАЙМ. Объем торговли России странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2023 году увеличился почти на 25%, до 333 миллиардов долларов, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия. "В экономическом плане наша страна является одним из активных участников объединения. Объем торговли России со странами ШОС за 2023 год вырос почти на 25%: составил 333 миллиардов долларов США", - сказал Алиханов, выступая на сессии в рамках международной промышленной выставки "Иннопром". "По прямым иностранным инвестициям у нас примерно сейчас паритет: по официальным данным, наши вложения в странах ШОС - порядка 10,2 миллиардов долларов США и примерно такой же объем инвестиции в российскую экономику от других стран", - добавил он.
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россия, шос, торговля
РОССИЯ, ШОС, торговля
10:10 09.07.2024 (обновлено: 10:11 09.07.2024)
 
Торговля РФ с ШОС в 2023 году выросла почти до 333 миллиардов долларов

Алиханов: торговля РФ со странами ШОС в 2023 г выросла почти до $333 миллиардов

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкСаммит государств-членов ШОС
Саммит государств-членов ШОС - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - ПРАЙМ. Объем торговли России странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2023 году увеличился почти на 25%, до 333 миллиардов долларов, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия.
"В экономическом плане наша страна является одним из активных участников объединения. Объем торговли России со странами ШОС за 2023 год вырос почти на 25%: составил 333 миллиардов долларов США", - сказал Алиханов, выступая на сессии в рамках международной промышленной выставки "Иннопром".
"По прямым иностранным инвестициям у нас примерно сейчас паритет: по официальным данным, наши вложения в странах ШОС - порядка 10,2 миллиардов долларов США и примерно такой же объем инвестиции в российскую экономику от других стран", - добавил он.
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