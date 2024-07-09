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Сийярто заявил, что НАТО начнет миссию на Украине

Сийярто заявил, что НАТО начнет миссию на Украине - 09.07.2024, ПРАЙМ

Сийярто заявил, что НАТО начнет миссию на Украине

Проекты резолюций саммита НАТО свидетельствуют, что альянс начнет миссию по поддержке Украины, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T14:35+0300

2024-07-09T14:35+0300

2024-07-09T14:35+0300

политика

венгрия

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нато

сво

поставки оружия украине

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БУДАПЕШТ, 9 июл - ПРАЙМ. Проекты резолюций саммита НАТО свидетельствуют, что альянс начнет миссию по поддержке Украины, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто."На поле боя нет решения. Непонятно, что спустя два с половиной года этого можно не видеть?! Мы в этом не участвуем: не поставляем оружие, не даем военных", - написал Сийярто в соцсетях.Ранее он заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, более тридцати стран поддерживает это решение, однако Будапешт не намерен в этом участвовать.

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венгрия

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венгрия, украина, нато, сво, поставки оружия украине