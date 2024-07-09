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Сийярто заявил, что НАТО начнет миссию на Украине - 09.07.2024, ПРАЙМ
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Сийярто заявил, что НАТО начнет миссию на Украине
Сийярто заявил, что НАТО начнет миссию на Украине - 09.07.2024, ПРАЙМ
Сийярто заявил, что НАТО начнет миссию на Украине
Проекты резолюций саммита НАТО свидетельствуют, что альянс начнет миссию по поддержке Украины, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T14:35+0300
2024-07-09T14:35+0300
политика
венгрия
украина
нато
сво
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БУДАПЕШТ, 9 июл - ПРАЙМ. Проекты резолюций саммита НАТО свидетельствуют, что альянс начнет миссию по поддержке Украины, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто."На поле боя нет решения. Непонятно, что спустя два с половиной года этого можно не видеть?! Мы в этом не участвуем: не поставляем оружие, не даем военных", - написал Сийярто в соцсетях.Ранее он заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, более тридцати стран поддерживает это решение, однако Будапешт не намерен в этом участвовать.
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венгрия
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венгрия, украина, нато, сво, поставки оружия украине
Политика, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, НАТО, СВО, поставки оружия Украине
14:35 09.07.2024
 
Сийярто заявил, что НАТО начнет миссию на Украине

Сийярто: судя по проекту резолюции, НАТО начнет миссию на Украине

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей
ПМЭФ-2024. Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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БУДАПЕШТ, 9 июл - ПРАЙМ. Проекты резолюций саммита НАТО свидетельствуют, что альянс начнет миссию по поддержке Украины, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"На поле боя нет решения. Непонятно, что спустя два с половиной года этого можно не видеть?! Мы в этом не участвуем: не поставляем оружие, не даем военных", - написал Сийярто в соцсетях.
Ранее он заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, более тридцати стран поддерживает это решение, однако Будапешт не намерен в этом участвовать.
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ПолитикаВЕНГРИЯУКРАИНАНАТОСВОпоставки оружия Украине
 
 
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