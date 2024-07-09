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В "Соллерс" назвали дату перезапуска бывшего завода Isuzu в России

В "Соллерс" назвали дату перезапуска бывшего завода Isuzu в России - 09.07.2024, ПРАЙМ

В "Соллерс" назвали дату перезапуска бывшего завода Isuzu в России

"Соллерс" планирует перезапустить производство на бывшем заводе японской Isuzu (ныне "Соллерс Комтранс") в Ульяновске в четвертом квартале 2024 года: на... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T13:55+0300

2024-07-09T13:55+0300

2024-07-09T13:56+0300

россия

соллерс

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. "Соллерс" планирует перезапустить производство на бывшем заводе японской Isuzu (ныне "Соллерс Комтранс") в Ульяновске в четвертом квартале 2024 года: на конвейер встанут стреднетоннажные грузовики под брендом Sollers, сообщила РИА Новости замгендиректора компании Зоя Каика."Что касается Isuzu - знаю, что все ждут, когда мы перезапустим производство, которое купили. Мы планируем начать производство линейки грузовиков в четвертом квартале этого года. Под брендом Sollers", - отметила она."Мы рассчитываем на те же ниши и классы грузоподъёмности, в которых работал Isuzu на российском рынке. Конечно, основной объём - это среднетоннажные грузовики 5-8 тонн. Но будут отдельные модели и более высокой грузоподъёмности", - добавила топ-менеджер.Каика также рассказала, что презентацию новой линейки грузовиков компания планирует провести уже этой осенью."Это платформа не того технологического партнера, с которым мы делаем лёгкие коммерческие автомобили и пикапы. Это совершенно отдельная платформа, которую мы выбирали максимально близкую к Isuzu по техническим характеристикам и по ресурсу надёжности двигателей. Чтобы это соответствовало тому уровню технологий, к которому привыкли клиенты Isuzu. Мы надеемся, что мы скоро российским клиентам Isuzu предложим очень адекватную альтернативу", - добавила она."Соллерс" закрыл сделку по приобретению площадки Isuzu в Ульяновске в июле прошлого года. Сумма сделки не раскрывалась.

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россия, соллерс