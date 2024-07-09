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"Соллерс" начнет выпуск туристических автобусов во Владивостоке
"Соллерс" начнет выпуск туристических автобусов во Владивостоке - 09.07.2024, ПРАЙМ
"Соллерс" начнет выпуск туристических автобусов во Владивостоке
"Соллерс" планирует начать производство туристических автобусов на заводе во Владивостоке в сентябре, презентует новинку на ВЭФ, сообщила РИА Новости... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T14:39+0300
2024-07-09T14:39+0300
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. "Соллерс" планирует начать производство туристических автобусов на заводе во Владивостоке в сентябре, презентует новинку на ВЭФ, сообщила РИА Новости замгендиректора компании Зоя Каика."Мы на этой неделе проводим презентацию автобуса для российских туроператоров. Рассчитываем получить максимально полную обратную связь для того, чтобы перед запуском этого продукта, который у нас планируется в сентябре, максимально посмотреть, как можно адаптировать модель под потребности российского рынка туристических перевозок", - сказала она, уточнив, что новинка встанет на конвейер завода во Владивостоке.Топ-менеджер также отметила, что речь идет о двух моделях: туристической и междугородней."Мы его покажем во Владивостоке в дни проведения ВЭФ. Будет премьера", - добавила она.
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россия, соллерс
"Соллерс" начнет выпуск туристических автобусов во Владивостоке
"Соллерс" начнет выпуск туристических автобусов во Владивостоке в сентябре
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. "Соллерс" планирует начать производство туристических автобусов на заводе во Владивостоке в сентябре, презентует новинку на ВЭФ, сообщила РИА Новости замгендиректора компании Зоя Каика.
"Мы на этой неделе проводим презентацию автобуса для российских туроператоров. Рассчитываем получить максимально полную обратную связь для того, чтобы перед запуском этого продукта, который у нас планируется в сентябре, максимально посмотреть, как можно адаптировать модель под потребности российского рынка туристических перевозок", - сказала она, уточнив, что новинка встанет на конвейер завода во Владивостоке.
Топ-менеджер также отметила, что речь идет о двух моделях: туристической и междугородней.
"Мы его покажем во Владивостоке в дни проведения ВЭФ. Будет премьера", - добавила она.
В "Соллерс" назвали дату перезапуска бывшего завода Isuzu в России