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"Соллерс" начнет выпуск туристических автобусов во Владивостоке - 09.07.2024, ПРАЙМ
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"Соллерс" начнет выпуск туристических автобусов во Владивостоке
"Соллерс" начнет выпуск туристических автобусов во Владивостоке - 09.07.2024, ПРАЙМ
"Соллерс" начнет выпуск туристических автобусов во Владивостоке
"Соллерс" планирует начать производство туристических автобусов на заводе во Владивостоке в сентябре, презентует новинку на ВЭФ, сообщила РИА Новости... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T14:39+0300
2024-07-09T14:45+0300
россия
соллерс
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. "Соллерс" планирует начать производство туристических автобусов на заводе во Владивостоке в сентябре, презентует новинку на ВЭФ, сообщила РИА Новости замгендиректора компании Зоя Каика."Мы на этой неделе проводим презентацию автобуса для российских туроператоров. Рассчитываем получить максимально полную обратную связь для того, чтобы перед запуском этого продукта, который у нас планируется в сентябре, максимально посмотреть, как можно адаптировать модель под потребности российского рынка туристических перевозок", - сказала она, уточнив, что новинка встанет на конвейер завода во Владивостоке.Топ-менеджер также отметила, что речь идет о двух моделях: туристической и междугородней."Мы его покажем во Владивостоке в дни проведения ВЭФ. Будет премьера", - добавила она.
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россия, соллерс
РОССИЯ, Соллерс
14:39 09.07.2024 (обновлено: 14:45 09.07.2024)
 
"Соллерс" начнет выпуск туристических автобусов во Владивостоке

"Соллерс" начнет выпуск туристических автобусов во Владивостоке в сентябре

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛоготип российской автомобильной компании "Соллерс".
Логотип российской автомобильной компании Соллерс. - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. "Соллерс" планирует начать производство туристических автобусов на заводе во Владивостоке в сентябре, презентует новинку на ВЭФ, сообщила РИА Новости замгендиректора компании Зоя Каика.
"Мы на этой неделе проводим презентацию автобуса для российских туроператоров. Рассчитываем получить максимально полную обратную связь для того, чтобы перед запуском этого продукта, который у нас планируется в сентябре, максимально посмотреть, как можно адаптировать модель под потребности российского рынка туристических перевозок", - сказала она, уточнив, что новинка встанет на конвейер завода во Владивостоке.
Топ-менеджер также отметила, что речь идет о двух моделях: туристической и междугородней.
"Мы его покажем во Владивостоке в дни проведения ВЭФ. Будет премьера", - добавила она.
Презентация автомобилей Соллерс в Москве - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
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13:55
 
РОССИЯСоллерс
 
 
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