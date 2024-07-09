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Новак высказался о финансировании СПГ-проектов
Новак высказался о финансировании СПГ-проектов - 09.07.2024, ПРАЙМ
Новак высказался о финансировании СПГ-проектов
Вице-премьер РФ Александр Новак считает, что СПГ-проекты могут претендовать на финансирование из средств ФНБ. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T16:07+0300
2024-07-09T16:07+0300
2024-07-09T16:08+0300
энергетика
фнб
спг
александр новак
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак считает, что СПГ-проекты могут претендовать на финансирование из средств ФНБ. "Я сейчас не прокомментирую этот вопрос, мы с Минфином, наверное, должны обсудить с тем, чтобы рассмотреть возможность. Но если говорить в целом, то у ФНБ есть лимит, который может быть потрачен на финансирование инвестиционных проектов. Такие проекты эффективные, как СПГ, на мой взгляд, могут претендовать в том числе и на ФНБ", - ответил он журналистам на вопрос, рассматривается ли возможность предоставления средств ФНБ на СПГ-проекты.
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фнб, спг, александр новак
Энергетика, ФНБ, СПГ, Александр Новак
Новак высказался о финансировании СПГ-проектов
Новак: СПГ-проекты могут претендовать на финансирование из средств ФНБ
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак считает, что СПГ-проекты могут претендовать на финансирование из средств ФНБ.
"Я сейчас не прокомментирую этот вопрос, мы с Минфином, наверное, должны обсудить с тем, чтобы рассмотреть возможность. Но если говорить в целом, то у ФНБ есть лимит, который может быть потрачен на финансирование инвестиционных проектов. Такие проекты эффективные, как СПГ, на мой взгляд, могут претендовать в том числе и на ФНБ", - ответил он журналистам на вопрос, рассматривается ли возможность предоставления средств ФНБ на СПГ-проекты.