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Новак высказался о финансировании СПГ-проектов

Новак высказался о финансировании СПГ-проектов - 09.07.2024, ПРАЙМ

Новак высказался о финансировании СПГ-проектов

Вице-премьер РФ Александр Новак считает, что СПГ-проекты могут претендовать на финансирование из средств ФНБ. | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T16:07+0300

2024-07-09T16:07+0300

2024-07-09T16:08+0300

энергетика

фнб

спг

александр новак

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак считает, что СПГ-проекты могут претендовать на финансирование из средств ФНБ. "Я сейчас не прокомментирую этот вопрос, мы с Минфином, наверное, должны обсудить с тем, чтобы рассмотреть возможность. Но если говорить в целом, то у ФНБ есть лимит, который может быть потрачен на финансирование инвестиционных проектов. Такие проекты эффективные, как СПГ, на мой взгляд, могут претендовать в том числе и на ФНБ", - ответил он журналистам на вопрос, рассматривается ли возможность предоставления средств ФНБ на СПГ-проекты.

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фнб, спг, александр новак