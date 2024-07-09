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Раскрыто, во сколько РФ обойдется конвейерное производство спутников

Раскрыто, во сколько РФ обойдется конвейерное производство спутников - 09.07.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, во сколько РФ обойдется конвейерное производство спутников

Затраты для запуска конвейерного производства спутников в России составят 60 миллиардов долларов, проект стартует в 2026 году, заявил гендиректор "Роскосмоса"... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T15:51+0300

2024-07-09T15:51+0300

2024-07-09T15:51+0300

космос

россия

роскосмос

спутник

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Затраты для запуска конвейерного производства спутников в России составят 60 миллиардов долларов, проект стартует в 2026 году, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. Глава госкорпорации ранее озвучил планы по созданию конвейера для серийного производства космических аппаратов массой до полутонны за 50 миллиардов рублей."Там два объекта "ИСС Решетнёва" и НПО имени С.А. Лавочкина, где будут настраиваться как раз производственные мощности по производству многоспутниковой группировки. В Красноярске специализация - телекоммуникационное направление, а в Москве на НПО имени Лавочкина - это дистанционное зондирование земли", - рассказал он.По словам Борисова, проект будет состоять из двух этапов, один из которых завершится в 2026 году, второй - в 2028-м. Кроме того, первый спутник сойдет с конвейера в 2026 году, отметил он.Глава "Роскосмоса" добавил, что стоимость проекта составит около 60 миллиардов рублей.

https://1prime.ru/20240704/kosmos-849767092.html

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космос, россия, роскосмос, спутник