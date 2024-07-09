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Объем средств физлиц в Сбербанке вырос на 3,7 процента - 09.07.2024, ПРАЙМ
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Объем средств физлиц в Сбербанке вырос на 3,7 процента
Объем средств физлиц в Сбербанке вырос на 3,7 процента - 09.07.2024, ПРАЙМ
Объем средств физлиц в Сбербанке вырос на 3,7 процента
Объем средств физических лиц в Сбербанке за июнь увеличился на 3,7%, а юрлиц - снизился на 3,1%, говорится в отчетности банка по РСБУ. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T10:00+0300
2024-07-09T10:05+0300
сбербанк
отчетность по рсбу
физлица
юрлица
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Объем средств физических лиц в Сбербанке за июнь увеличился на 3,7%, а юрлиц - снизился на 3,1%, говорится в отчетности банка по РСБУ."Средства физических лиц составили 25,3 триллиона рублей и выросли на 3,7% за месяц... благодаря выгодным предложениям и широкой линейке вкладов... Средства юридических лиц составили 11,1 триллиона рублей и снизились на 3,1% в связи с оптимизацией стоимости привлечений пассивов в рамках процедур управления ликвидностью банка", - сказано в сообщении.При этом с начала года объем средств физлиц в банке вырос на 11,9%, а юрлиц - на 1,9%.
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сбербанк, отчетность по рсбу, физлица, юрлица
Сбербанк, отчетность по РСБУ, физлица, юрлица
10:00 09.07.2024 (обновлено: 10:05 09.07.2024)
 
Объем средств физлиц в Сбербанке вырос на 3,7 процента

Средства физлиц в Сбербанке по РСБУ за июнь выросли на 3,7 процента

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Объем средств физических лиц в Сбербанке за июнь увеличился на 3,7%, а юрлиц - снизился на 3,1%, говорится в отчетности банка по РСБУ.
"Средства физических лиц составили 25,3 триллиона рублей и выросли на 3,7% за месяц... благодаря выгодным предложениям и широкой линейке вкладов... Средства юридических лиц составили 11,1 триллиона рублей и снизились на 3,1% в связи с оптимизацией стоимости привлечений пассивов в рамках процедур управления ликвидностью банка", - сказано в сообщении.
При этом с начала года объем средств физлиц в банке вырос на 11,9%, а юрлиц - на 1,9%.
 
Сбербанкотчетность по РСБУфизлицаюрлица
 
 
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