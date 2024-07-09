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США одобрили заем на два миллиарда долларов на военные нужды Польши - 09.07.2024, ПРАЙМ
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США одобрили заем на два миллиарда долларов на военные нужды Польши
США одобрили заем на два миллиарда долларов на военные нужды Польши - 09.07.2024, ПРАЙМ
США одобрили заем на два миллиарда долларов на военные нужды Польши
Власти Соединенных Штатов одобрили передачу Польше двух миллиардов долларов в качестве займа на военные нужды. Об этом рассказали в в Госдепе. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T05:36+0300
2024-07-09T05:36+0300
сша
польша
украина
вооружение
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ВАШИНГТОН, 9 июл - ПРАЙМ. Власти Соединенных Штатов одобрили передачу Польше двух миллиардов долларов в качестве займа на военные нужды. Об этом рассказали в в Госдепе. "США объявляют о достижении соглашения с Польшей о втором займе в размере 2 миллиардов долларов на военные нужды", - сооббщается в материале ведомства. Там также подчеркнули, что подобное решение поспообствует укреплению Североатлантического альянса, а Польша сможет модернизировать свою военную программу, в том числе закупить американские истребители F-35, системы ПВО Patriot и бронемашины Abrams.Ранее сообщалось, что Варшава и Киев заключили новое соглашение о взаимной безопасности. По словам Зеленского, документ предусматривает создание механизма перехвата ракет в воздушном пространстве Украины.
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сша
польша
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сша, польша, украина, вооружение
США, ПОЛЬША, УКРАИНА, вооружение
05:36 09.07.2024
 
США одобрили заем на два миллиарда долларов на военные нужды Польши

США одобрили передачу Польше $2 миллиардов в виде займа на военные нужды

© РИА Новости . Григорий Дубовицкий | Перейти в медиабанкКонгресс США.
Конгресс США. - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Григорий Дубовицкий
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ВАШИНГТОН, 9 июл - ПРАЙМ. Власти Соединенных Штатов одобрили передачу Польше двух миллиардов долларов в качестве займа на военные нужды. Об этом рассказали в в Госдепе.
"США объявляют о достижении соглашения с Польшей о втором займе в размере 2 миллиардов долларов на военные нужды", - сооббщается в материале ведомства.
Там также подчеркнули, что подобное решение поспообствует укреплению Североатлантического альянса, а Польша сможет модернизировать свою военную программу, в том числе закупить американские истребители F-35, системы ПВО Patriot и бронемашины Abrams.
Ранее сообщалось, что Варшава и Киев заключили новое соглашение о взаимной безопасности. По словам Зеленского, документ предусматривает создание механизма перехвата ракет в воздушном пространстве Украины.
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