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Антонов объяснил, зачем США замалчивают факты о падении ракеты ВСУ в Киеве
Антонов объяснил, зачем США замалчивают факты о падении ракеты ВСУ в Киеве - 09.07.2024, ПРАЙМ
Антонов объяснил, зачем США замалчивают факты о падении ракеты ВСУ в Киеве
Соединенные Штаты замалчивают, что в киевскую больницу попала ракета украинской ПВО. Об этом рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, добавив, что... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T06:27+0300
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2024-07-09T06:27+0300
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ВАШИНГТОН, 9 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты замалчивают, что в киевскую больницу попала ракета украинской ПВО. Об этом рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, добавив, что подобные заявления призваны обеспечить повод для новых поставок оружия. "В США лицемерно умалчивают, что поразивший гражданскую инфраструктуру боезаряд оказался украинской ракетой ПВО. Мы не впервые наблюдаем за тем, как киевский режим внаглую списывает собственные варварские преступления на Российскую Федерацию", - сообщается в распространенном посольством сообщении Антонова. Как сообщил посол, разгоняемая в Штатах "истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды". По его словам, проишествие говорит лишь о том, что Западу пора перестать накачивать вооружением Украину.Ранее российское Министерство обороны сообщало, что заявления о намеренном российском ударе по украинким гражданским объектам не соответствуют действительности, потому что указанные разрушения стали резуьтатом падения украинской ракеты ПВО. В ведомстве заявили, что киевские власти уже не в первый раз прибегают к подобным провокациям.
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россия, украина, сша
Антонов объяснил, зачем США замалчивают факты о падении ракеты ВСУ в Киеве
Антонов: США умалчивают, что в больницу в Киеве попала ракета украинской ПВО
ВАШИНГТОН, 9 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты замалчивают, что в киевскую больницу попала ракета украинской ПВО. Об этом рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, добавив, что подобные заявления призваны обеспечить повод для новых поставок оружия.
"В США лицемерно умалчивают, что поразивший гражданскую инфраструктуру боезаряд оказался украинской ракетой ПВО. Мы не впервые наблюдаем за тем, как киевский режим внаглую списывает собственные варварские преступления на Российскую Федерацию", - сообщается в распространенном посольством сообщении Антонова.
Как сообщил посол, разгоняемая в Штатах "истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды". По его словам, проишествие говорит лишь о том, что Западу пора перестать накачивать вооружением Украину.
Ранее российское Министерство обороны сообщало, что заявления о намеренном российском ударе по украинким гражданским объектам не соответствуют действительности, потому что указанные разрушения стали резуьтатом падения украинской ракеты ПВО. В ведомстве заявили, что киевские власти уже не в первый раз прибегают к подобным провокациям.
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