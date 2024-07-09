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Американский блогер допустил возможность гражданской войны в США
Американский блогер допустил возможность гражданской войны в США - 09.07.2024, ПРАЙМ
Американский блогер допустил возможность гражданской войны в США
В Соединенных Штатах может начаться гражданская война между либеральной и консервативной частью общества, поделился своим мнением популярный американский блогер | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T06:51+0300
2024-07-09T06:51+0300
2024-07-09T06:52+0300
сша
гражданская война
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. В Соединенных Штатах может начаться гражданская война между либеральной и консервативной частью общества, поделился своим мнением популярный американский блогер Джексон Хинкл, выразив надежду на то, ее все-таки удастся предотвратить. "Как американский гражданин я готов заявить, что для меня неприемлем гражданский конфликт ни в какой из возможных форм, но, наблюдая за тем, куда движется наша страна, я не был бы совсем удивлен, если бы что-то подобное произошло бы в обозримом будущем", — заявил он. Кроме того, Хинкл отметил, что на данный момент в американском обществе наблюдается сильный раскол, и это разделение проходит не только по оси либералов и консерваторов. По его словам, американских элит не заботят интересы, проблемы, будущее страны, а также активно возрастающее число бездомных и безработных, закрытие предприятий по всем Штатам. Блогер выразил уверенность, что именно в таких условиях Вашингтону выгодно "раздувать" вооруженные конфликты в различных точках земного шара.
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сша, гражданская война
Американский блогер допустил возможность гражданской войны в США
Американский блогер Хинкл заявил, что не удивится гражданской войне в США
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. В Соединенных Штатах может начаться гражданская война между либеральной и консервативной частью общества, поделился своим мнением популярный американский блогер Джексон Хинкл, выразив надежду на то, ее все-таки удастся предотвратить.
"Как американский гражданин я готов заявить, что для меня неприемлем гражданский конфликт ни в какой из возможных форм, но, наблюдая за тем, куда движется наша страна, я не был бы совсем удивлен, если бы что-то подобное произошло бы в обозримом будущем", — заявил он.
Кроме того, Хинкл отметил, что на данный момент в американском обществе наблюдается сильный раскол, и это разделение проходит не только по оси либералов и консерваторов. По его словам, американских элит не заботят интересы, проблемы, будущее страны, а также активно возрастающее число бездомных и безработных, закрытие предприятий по всем Штатам.
Блогер выразил уверенность, что именно в таких условиях Вашингтону выгодно "раздувать" вооруженные конфликты в различных точках земного шара.
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