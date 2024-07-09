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В Совфеде дали прогноз по ключевой ставке
В Совфеде дали прогноз по ключевой ставке - 09.07.2024, ПРАЙМ
В Совфеде дали прогноз по ключевой ставке
Банк России на следующем заседании изучит два варианта повышения ключевой ставки, заявила в беседе с "Газетой.Ru" сенатор Ольга Епифанова. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T10:39+0300
2024-07-09T10:39+0300
2024-07-09T10:39+0300
экономика
совфед
ставка банка россии
прогноз
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Банк России на следующем заседании изучит два варианта повышения ключевой ставки, заявила в беседе с "Газетой.Ru" сенатор Ольга Епифанова.Политик напомнила, что регулятор рассматривает повышение ставки на один - два процентных пункта на фоне смещения баланса рисков в сторону стимулирующих рост цен. Епифанова также объяснила, что россияне готовы тратить деньги, спрос растет, но экономика не в состоянии обеспечить предложение. Поэтому обуздать инфляцию пока не удается.По ее словам, первый вариант по базовому сценарию - повышение ставки до 17 процентов и ее сохранение до конца года."Однако второй сценарий чреват повышением сразу на 2 п.п. — до 18% годовых. Такой шаг будет означать потребность в усилении эффекта от принятых мер по ужесточению денежно-кредитной политики", - добавила Епифанова.Однако сенатор не исключила "оптимистичный сценарий", согласно которому ставка останется на уровне в 16 процентов.
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совфед, ставка банка россии, прогноз
Экономика, Совфед, ставка Банка России, прогноз
В Совфеде дали прогноз по ключевой ставке
Сенатор Епифанова допустила два сценария повышения ключевой ставки в июле
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ.
Банк России на следующем заседании изучит два варианта повышения ключевой ставки, заявила в беседе с "Газетой.Ru"
сенатор Ольга Епифанова.
Политик напомнила, что регулятор рассматривает повышение ставки на один - два процентных пункта на фоне смещения баланса рисков в сторону стимулирующих рост цен. Епифанова также объяснила, что россияне готовы тратить деньги, спрос растет, но экономика не в состоянии обеспечить предложение. Поэтому обуздать инфляцию пока не удается.
По ее словам, первый вариант по базовому сценарию - повышение ставки до 17 процентов и ее сохранение до конца года.
"Однако второй сценарий чреват повышением сразу на 2 п.п. — до 18% годовых. Такой шаг будет означать потребность в усилении эффекта от принятых мер по ужесточению денежно-кредитной политики", - добавила Епифанова.
Однако сенатор не исключила "оптимистичный сценарий", согласно которому ставка останется на уровне в 16 процентов.
В ЦБ рассказали об аргументах в пользу повышения ключевой ставки