https://1prime.ru/20240709/storm-shadow-849931756.html

Российские специалисты изучают элементы системы управления Storm Shadow

Российские специалисты изучают элементы системы управления Storm Shadow - 09.07.2024, ПРАЙМ

Российские специалисты изучают элементы системы управления Storm Shadow

Российские инженеры продолжают изучать системы управления и наведения крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP, о чем агентству РИА Новости сообщил специалист по... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T09:17+0300

2024-07-09T09:17+0300

2024-07-09T09:27+0300

вооружения

россия

storm shadow

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Российские инженеры продолжают изучать системы управления и наведения крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP, о чем агентству РИА Новости сообщил специалист по работе с вооружением. "Продолжается тщательное изучение сбитых ракет Storm Shadow/SCALP. На данный момент демонтирована аппаратура управления, включая блоки, сервоприводы, рули и различные элементы конструкции. Этот материал предоставляет объективный контроль системы пролета ракет, возможных систем противодействия ПВО для лучшей борьбы с данными целями", - рассказал он. Кроме того, он уточнил, что на данный момент специалисты проводят детальное изучение схем взрывателей и конструкции боевых частей. По его словам, подобные работы необходимы для получения знаний об обезвреживании такого вооружения, а также его транспортировки и уничтожения вне населенных пунктов.Storm Shadow/SCALP-EG представляет собой англо-французскую малозаметную крылатую ракету большой дальности воздушного базирования, разрабатываемая с 1994 года компаниями Matra и British Aerospace, а в настоящее время производимая MBDA.

https://1prime.ru/20240707/raketa-849885640.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, storm shadow