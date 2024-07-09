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Российские специалисты изучают элементы системы управления Storm Shadow - 09.07.2024, ПРАЙМ
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Российские специалисты изучают элементы системы управления Storm Shadow
Российские специалисты изучают элементы системы управления Storm Shadow - 09.07.2024, ПРАЙМ
Российские специалисты изучают элементы системы управления Storm Shadow
Российские инженеры продолжают изучать системы управления и наведения крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP, о чем агентству РИА Новости сообщил специалист по... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T09:17+0300
2024-07-09T09:27+0300
вооружения
россия
storm shadow
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Российские инженеры продолжают изучать системы управления и наведения крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP, о чем агентству РИА Новости сообщил специалист по работе с вооружением. "Продолжается тщательное изучение сбитых ракет Storm Shadow/SCALP. На данный момент демонтирована аппаратура управления, включая блоки, сервоприводы, рули и различные элементы конструкции. Этот материал предоставляет объективный контроль системы пролета ракет, возможных систем противодействия ПВО для лучшей борьбы с данными целями", - рассказал он. Кроме того, он уточнил, что на данный момент специалисты проводят детальное изучение схем взрывателей и конструкции боевых частей. По его словам, подобные работы необходимы для получения знаний об обезвреживании такого вооружения, а также его транспортировки и уничтожения вне населенных пунктов.Storm Shadow/SCALP-EG представляет собой англо-французскую малозаметную крылатую ракету большой дальности воздушного базирования, разрабатываемая с 1994 года компаниями Matra и British Aerospace, а в настоящее время производимая MBDA.
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россия, storm shadow
Вооружения, РОССИЯ, Storm Shadow
09:17 09.07.2024 (обновлено: 09:27 09.07.2024)
 
Российские специалисты изучают элементы системы управления Storm Shadow

Специалисты извлекли новые схемы и части управления ракеты Storm Shadow

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкФрагменты ракеты Storm Shadow
Фрагменты ракеты Storm Shadow - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Российские инженеры продолжают изучать системы управления и наведения крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP, о чем агентству РИА Новости сообщил специалист по работе с вооружением.
"Продолжается тщательное изучение сбитых ракет Storm Shadow/SCALP. На данный момент демонтирована аппаратура управления, включая блоки, сервоприводы, рули и различные элементы конструкции. Этот материал предоставляет объективный контроль системы пролета ракет, возможных систем противодействия ПВО для лучшей борьбы с данными целями", - рассказал он.
Кроме того, он уточнил, что на данный момент специалисты проводят детальное изучение схем взрывателей и конструкции боевых частей. По его словам, подобные работы необходимы для получения знаний об обезвреживании такого вооружения, а также его транспортировки и уничтожения вне населенных пунктов.
Storm Shadow/SCALP-EG представляет собой англо-французскую малозаметную крылатую ракету большой дальности воздушного базирования, разрабатываемая с 1994 года компаниями Matra и British Aerospace, а в настоящее время производимая MBDA.
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