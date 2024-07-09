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Суд приостановил дело по иску ВЭБа к английскому Barclays Bank

Суд приостановил дело по иску ВЭБа к английскому Barclays Bank - 09.07.2024, ПРАЙМ

Суд приостановил дело по иску ВЭБа к английскому Barclays Bank

Арбитражный суд Москвы во вторник приостановил производство по иску госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" о взыскании более 154,6 миллиона долларов (более 13,6... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T12:00+0300

2024-07-09T12:00+0300

2024-07-09T12:00+0300

суд

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МОСКВА, 9 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы во вторник приостановил производство по иску госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" о взыскании более 154,6 миллиона долларов (более 13,6 миллиарда рублей по текущему курсу) с английского банка Barclays, говорится в картотеке арбитражных дел. Представители сторон ранее в июле сообщили, что иск ВЭБа к Barclays Bank принял к рассмотрению лондонский арбитраж. Истец просил в связи с этим приостановить московское дело. До этого, в мае, истец сообщил, что Высокий суд правосудия Англии и Уэльса в апреле принял приказ о временном запрете судебных разбирательств, в том числе и продолжения рассмотрения настоящего спора для его надлежащего перевода и решения вопроса о дальнейшем разбирательстве. Суд в Москве тогда отложил слушания. Иск ВЭБа к Barclays поступил в суд в мае. Он заявлен о взыскании задолженности в размере около 147,8 миллиона долларов, около 6,9 миллиона долларов процентов, начисленных на сумму задолженности и рассчитанных по состоянию на 18 мая, а также процентов, начисленных на сумму задолженности с 18 мая по дату уплаты суммы долга по ставке SOFR плюс 1% годовых. Основания возникновения долга и другие детали не сообщались. Базирующийся в Лондоне банк Barclays был образован в 1690 году. В настоящее время это одна из крупнейших финансовых и банковских групп в Великобритании и в мире.

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