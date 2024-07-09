https://1prime.ru/20240709/sud-849966192.html

Суд отложил слушание иска Сбербанка к депозитарию Euroclear на август

Суд отложил слушание иска Сбербанка к депозитарию Euroclear на август - 09.07.2024, ПРАЙМ

Суд отложил слушание иска Сбербанка к депозитарию Euroclear на август

Арбитражный суд Москвы отложил на 22 августа предварительные слушания по иску Сбербанка к европейскому депозитарию Euroclear Bank о взыскании денежных средств,... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T18:45+0300

2024-07-09T18:45+0300

2024-07-09T18:45+0300

экономика

россия

сбербанк

euroclear

суд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_c7eeb17ce0c08c12f221381e8a1f0772.jpg

МОСКВА, 9 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 22 августа предварительные слушания по иску Сбербанка к европейскому депозитарию Euroclear Bank о взыскании денежных средств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Поданный в октябре иск заявлен о взыскании денежных средств на трех банковских счетах в размере около 6,4 миллиона долларов, около 161 тысячи австралийских долларов, более 1 тысячи евро и 10 швейцарских сантимов, а также процентов на остаток денежных средств на этих счетах в размере около 360 тысяч долларов, более 9 тысяч австралийских долларов, 23 евроцентов и одного швейцарского сантима (в сумме – более 693 миллионов рублей на момент принятия иска к производству). В пресс-службе Сбербанка в октябре заявили, что банк обратился в арбитражный суд Москвы с иском "о взыскании с европейского депозитария Euroclear Bank денежных средств, которые неправомерно удерживаются им на корреспондентских банковских счетах". На предварительном заседании во вторник Euroclear заявил ходатайства об оставлении иска без рассмотрения, о прекращении производства по делу и об объединении дел в одно производство. Суд отложил слушания, чтобы истец представил позицию по этим ходатайствам. В мае Сбербанк подал в этот же суд еще один иск к Euroclear – о взыскании находящихся на его счетах в бельгийском банке около 23,9 миллиона долларов, более 2,4 миллиона евро, более 511 тысяч швейцарских франков, около 511 тысячи гонконгских долларов, около 324 тысяч фунтов стерлингов и небольших сумм в канадских долларах, норвежских кронах и японских йенах. Истец просит взыскать также проценты на эти суммы – около 1,6 миллиона долларов, более 140 тысяч евро и т.д. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.

https://1prime.ru/20240701/bank-849624819.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сбербанк, euroclear, суд