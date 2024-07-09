https://1prime.ru/20240709/tovarooborot-849946302.html

Путин оценил рост товарооборота России и Индии

Путин оценил рост товарооборота России и Индии - 09.07.2024, ПРАЙМ

Путин оценил рост товарооборота России и Индии

Товарооборот между Россией и Индией в первом квартале 2024 года увеличился на 20 процентов. Об этом в рамках в стречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T13:43+0300

2024-07-09T13:43+0300

2024-07-09T13:43+0300

экономика

россия

индия

товарооборот

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Индией в первом квартале 2024 года увеличился на 20 процентов. Об этом в рамках в стречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил глава государства Владимир Путин."В прошлом году товарооборот увеличился на 60%, даже больше - на 66%. За первый квартал текущего года прибавил еще на 20%", — сообщил президент.Премьер-министр Индии Нарендра Моди находится в России с официальным визитом, который является его первой поездкой в страну за последние пять лет. Лидеры уже провели неформальные переговоры в резиденции Путина. Визит продлится до 9 июля.Моди в свою очередь отметил, что стратегическое партнерство между Индией и Россией продвигается вперед уже десять лет.

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россия, индия, товарооборот