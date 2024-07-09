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Путин оценил рост товарооборота России и Индии - 09.07.2024, ПРАЙМ
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Путин оценил рост товарооборота России и Индии
Путин оценил рост товарооборота России и Индии - 09.07.2024, ПРАЙМ
Путин оценил рост товарооборота России и Индии
Товарооборот между Россией и Индией в первом квартале 2024 года увеличился на 20 процентов. Об этом в рамках в стречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T13:43+0300
2024-07-09T13:43+0300
экономика
россия
индия
товарооборот
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Индией в первом квартале 2024 года увеличился на 20 процентов. Об этом в рамках в стречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил глава государства Владимир Путин."В прошлом году товарооборот увеличился на 60%, даже больше - на 66%. За первый квартал текущего года прибавил еще на 20%", — сообщил президент.Премьер-министр Индии Нарендра Моди находится в России с официальным визитом, который является его первой поездкой в страну за последние пять лет. Лидеры уже провели неформальные переговоры в резиденции Путина. Визит продлится до 9 июля.Моди в свою очередь отметил, что стратегическое партнерство между Индией и Россией продвигается вперед уже десять лет.
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россия, индия, товарооборот
Экономика, РОССИЯ, ИНДИЯ, товарооборот
13:43 09.07.2024
 
Путин оценил рост товарооборота России и Индии

Путин: товарооборот России и Индии за первый квартал 2024 года вырос на 20%

© POOL | Перейти в медиабанкВстреча президента Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди
Встреча президента Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди
© POOL
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Индией в первом квартале 2024 года увеличился на 20 процентов. Об этом в рамках в стречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил глава государства Владимир Путин.
"В прошлом году товарооборот увеличился на 60%, даже больше - на 66%. За первый квартал текущего года прибавил еще на 20%", — сообщил президент.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди находится в России с официальным визитом, который является его первой поездкой в страну за последние пять лет. Лидеры уже провели неформальные переговоры в резиденции Путина. Визит продлится до 9 июля.
Моди в свою очередь отметил, что стратегическое партнерство между Индией и Россией продвигается вперед уже десять лет.
Встреча президента Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
Визит Моди укрепил позиции Путина в мире, пишет WP
12:43
 
ЭкономикаРОССИЯИНДИЯтоварооборот
 
 
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