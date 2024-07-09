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Путин и Моди поставили цель достичь товарооборота в 100 млрд долларов

Путин и Моди поставили цель достичь товарооборота в 100 млрд долларов - 09.07.2024, ПРАЙМ

Путин и Моди поставили цель достичь товарооборота в 100 млрд долларов

Россия и Индия к 2030 году дожны достичь товарооборота в 100 миллиардов долларов, заявил помощник президента России Максим Орешкин. | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T16:55+0300

2024-07-09T16:55+0300

2024-07-09T16:59+0300

экономика

индия

россия

товарооборот

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Россия и Индия к 2030 году дожны достичь товарооборота в 100 миллиардов долларов, заявил помощник президента России Максим Орешкин.Соответствующую цель поставили российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди."Установлена цель по товарообороту - 100 миллиардов долларов в 2030 году", - сообщил Орешкин. По его словам, динамика в торговле России и Индии идет хорошо.Моди прибыл в Москву с официальным ывизитом 8 июля. На следующий день, он провер переговоры с Путиным.

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индия, россия, товарооборот