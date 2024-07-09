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Песков обвинил Киев в организации пиара на крови - 09.07.2024, ПРАЙМ
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Песков обвинил Киев в организации пиара на крови
Песков обвинил Киев в организации пиара на крови - 09.07.2024, ПРАЙМ
Песков обвинил Киев в организации пиара на крови
Украина использует трагедии для создания фона, который будет сопровождать участие Владимира Зеленского в саммите НАТО. Такое мнение выразил официальный... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T17:38+0300
2024-07-09T17:42+0300
политика
россия
нато
дмитрий песков
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Украина использует трагедии для создания фона, который будет сопровождать участие Владимира Зеленского в саммите НАТО. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Я считаю, что в этом плане не бывает совпадений. Конечно же, это все такие пиар-операции, причем пиар-операции на крови", — отметил пресс-секретарь главы государства.Песков заметил, что ВСУ неправильно применили противоракету, из-за чего она попала в здание больницы.В понедельник 8 июля произошло несколько мощных взрывов в Киеве, после которых пострадали несколько объектов, включая детскую больницу "Охматдет". Украинские власти обвинили Вооруженные силы России в нанесении удара. Владимир Зеленский запросил проведение заседания Совета Безопасности ООН.В Кремле заявили, что ракета, которая поразила медицинское учреждение, была выпущена средствами противовоздушной обороны украинской армии.
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россия, нато, дмитрий песков, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, НАТО, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
17:38 09.07.2024 (обновлено: 17:42 09.07.2024)
 
Песков обвинил Киев в организации пиара на крови

Песков: Киев организует пиар на крови и создает из трагедий фон для Зеленского

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф
Президент Владимир Путин провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф
© POOL
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Украина использует трагедии для создания фона, который будет сопровождать участие Владимира Зеленского в саммите НАТО. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Я считаю, что в этом плане не бывает совпадений. Конечно же, это все такие пиар-операции, причем пиар-операции на крови", — отметил пресс-секретарь главы государства.
Песков заметил, что ВСУ неправильно применили противоракету, из-за чего она попала в здание больницы.
В понедельник 8 июля произошло несколько мощных взрывов в Киеве, после которых пострадали несколько объектов, включая детскую больницу "Охматдет". Украинские власти обвинили Вооруженные силы России в нанесении удара. Владимир Зеленский запросил проведение заседания Совета Безопасности ООН.
В Кремле заявили, что ракета, которая поразила медицинское учреждение, была выпущена средствами противовоздушной обороны украинской армии.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
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ПолитикаРОССИЯНАТОДмитрий ПесковВладимир Зеленский
 
 
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