https://1prime.ru/20240709/tragedii-849963502.html

Песков обвинил Киев в организации пиара на крови

Песков обвинил Киев в организации пиара на крови - 09.07.2024, ПРАЙМ

Песков обвинил Киев в организации пиара на крови

Украина использует трагедии для создания фона, который будет сопровождать участие Владимира Зеленского в саммите НАТО. Такое мнение выразил официальный... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T17:38+0300

2024-07-09T17:38+0300

2024-07-09T17:42+0300

политика

россия

нато

дмитрий песков

владимир зеленский

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Украина использует трагедии для создания фона, который будет сопровождать участие Владимира Зеленского в саммите НАТО. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Я считаю, что в этом плане не бывает совпадений. Конечно же, это все такие пиар-операции, причем пиар-операции на крови", — отметил пресс-секретарь главы государства.Песков заметил, что ВСУ неправильно применили противоракету, из-за чего она попала в здание больницы.В понедельник 8 июля произошло несколько мощных взрывов в Киеве, после которых пострадали несколько объектов, включая детскую больницу "Охматдет". Украинские власти обвинили Вооруженные силы России в нанесении удара. Владимир Зеленский запросил проведение заседания Совета Безопасности ООН.В Кремле заявили, что ракета, которая поразила медицинское учреждение, была выпущена средствами противовоздушной обороны украинской армии.

https://1prime.ru/20240709/nato-849960140.html

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россия, нато, дмитрий песков, владимир зеленский