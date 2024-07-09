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Медь на LME немного подорожала, участники рынка ждут выступления Пауэлла

Медь на LME немного подорожала, участники рынка ждут выступления Пауэлла - 09.07.2024, ПРАЙМ

Медь на LME немного подорожала, участники рынка ждут выступления Пауэлла

Цены на медь на Лондонской бирже незначительно выросли во вторник, поскольку участники рынка проявляли осторожность в преддверии выступления председателя... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T11:49+0300

2024-07-09T11:49+0300

2024-07-09T11:49+0300

рынки

цветные металлы

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Цены на медь на Лондонской бирже незначительно выросли во вторник, поскольку участники рынка проявляли осторожность в преддверии выступления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.Трехмесячные фьючерсы на медь на LME к 03.43 по Гринвичу повысились на 0,1%, до 9922,50 доллара за тонну. Наиболее активно торгуемые августовские фьючерсы на медь на SHFE опустились на 0,1%, до 80 250 юаней (11 034,72 доллара) за тонну.Участники рынков ждут новой информации о дальнейшей динамике процентных ставок от Пауэлла, который должен выступить в конгрессе США во вторник и среду.Цены на медь зависят от процентных ставок в США, поскольку они влияют на курс американского доллара и перспективы глобального экономического роста, что в конечном итоге может ослабить или укрепить спрос на металл.Также поддержку ценам на медь оказывают признаки улучшения физического спроса со стороны главного потребителя - Китая, о чем свидетельствует премия на импорт меди в Китай, которая в пятницу достигла 3 долларов за тонну.Однако восстановление спроса носит неустойчивый характер, поскольку в понедельник премия вернулась к нулевой отметке и все еще находится далеко от уровня выше 100 долларов за тонну, наблюдавшегося в декабре прошлого года.Алюминий на LME понизился на 0,2%, до 2526,50 доллара за тонну, никель снизился на 0,7%, до 17 355 долларов, цинк подешевел на 0,4%, до 2944,50 доллара, свинец упал на 0,4%, до 2223,50 доллара, а олово почти не изменилось и торговалось по 34 220 долларов.Алюминий на SHFE вырос на 0,3%, до 20 445 юаней за тонну, свинец - на 0,1%, до 19 640 юаней, олово - на 0,1%, до 278 010 юаней, в то время как никель упал на 0,9%, до 136 970 юаней, а цинк - на 0,8%, до 24 400 юаней.Олово на SHFE ранее в ходе сессии достигло максимума с 30 мая на уровне 278 200 юаней за тонну, после того как запасы на складах SHFE упали шестую неделю подряд, до 14 982 тонн в пятницу, что стало самым низким показателем с 19 апреля.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, цветные металлы