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Цены на медь упали на фоне роста доллара США

Цены на медь упали на фоне роста доллара США - 09.07.2024, ПРАЙМ

Цены на медь упали на фоне роста доллара США

Цены на медь упали во вторник на фоне роста доллара после того, как председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл не предоставил четкого сигнала... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T20:28+0300

2024-07-09T20:28+0300

2024-07-09T20:28+0300

рынки

цветные металлы

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Цены на медь упали во вторник на фоне роста доллара после того, как председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл не предоставил четкого сигнала о сроках начала понижения процентных ставок. В то же время возобновились опасения относительно спроса в Китае.Трехмесячные фьючерсы на медь на LME к 15.19 по Гринвичу повысились на 0,7%, до 9846 долларов за тонну.Рынки промышленных металлов ждут давно откладываемого третьего пленума Коммунистической партии Китая, который пройдет 15-18 июля и, как ожидается, будет посвящен экономической политике и реформам."Большинство быков ждут стимулирующих мер, связанных с Китаем, чтобы активизировать торговлю медью" - сказал аналитик Panmure Gordon Том Прайс."Если Китай действительно предоставит стимул в ближайшие месяцы, он, вероятно, будет полностью ориентирован на недвижимость и будет скромным, предназначенным только для поддержки сектора", - добавил он.Ожидаемые в ближайшие несколько дней данные по кредитам Китая в юанях и общему социальному финансированию, за которыми широко наблюдают аналитики металлургической отрасли, могут дать ключ к пониманию будущего спроса на промышленные металлы.Алюминий на LME снизился в цене на 0,3%, до 2525 долларов за тонну, свинец подешевел на 0,9%, до 2211 долларов, цинк упал в цене на 0,8%, до 2932 долларов, а никель – на 1,3%, до 17473 долларов.Между тем олово выросло в цене 34450 долларов, самого высокого уровня с 21 мая.

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рынки, цветные металлы